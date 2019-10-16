Herkese merhaba, Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda, sağlık açısından inanılmaz faydaları olan, tezgahlarda pembe pembe bizlere gülümseyen turpu işliyoruz. Özellikle yemeklerimde sık sık kullandığım bebek turplar; hem görüntüsü, hem de yemeklerin ve salataların besleyici etkisini artırmaya yönelik şifalı yönüyle mutfağımda her zaman yer alır.

Turp, son derece serttir ve rendeleyerek ya da incecik doğranarak tüketilebilir. Çiğ olarak tüketilmesi her zaman daha sağlıklıdır. Turp, öksürüğe karşı inanılmaz faydalıdır. Bal ile karıştırıldığında, özellikle çocuk öksürüklerinde kısa sürede sonuç almak mümkündür. Turp, tüketilen yiyeceklerin sindirilmesi ve hazım sorunlarının ortadan kaldırılması için çok faydalı bir besin kaynağıdır. İçerdiği zengin miktardaki diyet lifleri yardımıyla sindirim sisteminde bulunan bütün organlara fayda sağlar. Ayrıca çok güçlü bir antioksidandır.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



YOĞURTLU CEVİZLİ TURP MEZESİ



MALZEMELER

2 adet orta boy turp

2 diş sarımsak

5 yemek kaşığı yoğurt

Tuz

Sıvı yağ

Pul biber

1 avuç ceviz

YAPILIŞI: Turpları rendeleyip tuz, sıvı yağ, rendelenmiş sarımsak, dövülmüş ceviz ve yoğurtla karıştırıyoruz. Karışımı servis tabağına alıp üzerini pul biber ile süslüyoruz.



NAR SOSLU TURP SALATASI



MALZEMELER

4 adet havuç

2 adet turp

1 adet nar

Zeytinyağı

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

Sumak

YAPILIŞI: Havuçların ve turpların kabuklarını soyup rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Karıştırma kabına rendelenmiş sebzeleri koyuyoruz. Üzerine tuz serpip nar suyunu döküyoruz. Zeytinyağı da gezdirerek karıştırıyoruz.



TURP TURŞUSU



MALZEMELER

2 kg. kırmızı turp

Bir çay bardağı kadar sirke

Bir yemek kaşığı tuz

Bir yemek kaşığı toz şeker

5 diş sarımsak

Su

YAPILIŞI: Öncelikle turpları çok iyi yıkıyoruz ve dilim dilim doğruyoruz ve doğranmış turpu bir tencereye koyuyoruz. Turpların üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. Tuzu, sirkeyi, sarımsakları ve toz şekeri de koyuyoruz, tuz ve şekerin erimesini sağlamak için karıştırıyoruz. Tencereyi ocağa koyuyoruz. Turplar pişince ocağın altını kapatıyoruz. Suyuyla birlikte bir cam kavanozun içine koyup ağzını sıkıca kapatıyoruz.