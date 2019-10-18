Akşam işten eve gideceksiniz, şimdiden kara kara düşünmeye başladınız. Dört kişilik misafiriniz var ve henüz ne pişireceğinize karar vermediniz. Herhangi bir hazırlığınız da yok... İşte o an, İdilika imdadınıza yetişiyor ve 30 dakikada en havalı ve lezzetli sofrayı kurmanıza yardımcı oluyor. İş çıkışı markete gidiyoruz, gerekli birkaç baharat, salata malzemesi ve tavuğu alıp başlıyoruz...



PESTO SOSLU FETTUCINI



YAPILIŞI: Bir tencerede suyu kaynatıyoruz, makarnaları haşlıyoruz. Paketin üzerinde yazan süreden iki dakika önce ateşten alıyoruz. Kesinlikle soğuk sudan geçirmiyoruz. Gerçek bir İtalyan makarnası, asla soğuk sudan geçirilmez. Ardından teflon tavada pesto sosumuzu ısıtıyoruz. Tam ısınırken bir paket çiğ krema ekliyoruz. Kremayı son dakika koyuyoruz çünkü kaynayıp yağının ayrışmasını istemiyoruz. Bu enfes kokulu, nil yeşili sosun içine haşladığımız makarnaları ekliyoruz. Maksimum 2 dakika daha pişiriyoruz. Servis tabağına alıp üzerine rendelenmiş parmesan peyniri ve fesleğen yaprağı ekleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER

4 yemek kaşığı pesto sos

1 paket fettucini makarna

1 kutu (200 ml.) çiğ krema

Tuz

Karabiber

Üzeri için: Rendelenmiş toz parmesan peyniri



GARANTİ PESTO SOS



YAPILIŞI: Hepsini robotta çekiyoruz. Şahane bir pesto sos elde ediyoruz. Zeytinyağını fazladan eklersek akışkan bir kıvamı olur. Aksi halde kızarmış ekmeğin üzerine sürülebilecek koyu bir kıvamda sos elde edip kavanoza koyabiliriz.



MALZEMELER

1 küçük paket taze fesleğen (Paket 20 gr. oluyor ama manavda taze fesleğen bulabildiyseniz ne âlâ! Bir demet taze fesleğen yaprağı alabilirsiniz.)

20 gr. dolmalık fıstık (Bir paket)

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı



İDİLİKA'NIN ÇITIR TAVUĞU



MALZEMELER

4 adet tavuk göğüs fileto

PANELEMEK IÇIN:

1 su bardağı un

2 çay kaşığı kurutulmuş adaçayı

2 çay kaşığı toz zencefil

2 çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı kırmızı toz biber

Tuz

Karabiber

BULAMAÇ IÇIN:

2 yumurta

2 kaşık su SOSU IÇIN:

1 ölçü bal

1/4 ölçü soya sosu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş rendelenmiş sarımsak

YAPILIŞI: Tavukları önce baharatlı una, ardından çırpılmış yumurta ve su karışımına, sonra tekrar un karışımına buluyoruz. Önceden ısıttığımız ama kızdırmadığımız az yağlı bir teflon tavada arkalı önlü kızartıyoruz. Yağın yanmasını istemediğimiz için altını çok açmıyoruz. Sonra kağıt havlunun üstüne alıyoruz.

SOS İÇİN: Sos tenceresine zeytinyağı ve sarımsakları alıp hafif çeviriyoruz. Üzerine soya sosu ve son olarak bal koyuyoruz. Bal; pişirilmeye çok uygun bir gıda maddesi değildir; ısıtmak yeterlidir. Çıtır tavukları bu sosa bandırıp çıkardığımızda inanılmaz bir renk alacak. Roka yapraklarının üzerinde sofraya getirebilirsiniz.



NOT:

Ölçü yazarken, aslında tam olarak kastettiğim şu: Bal miktarının dörtte biri oranında soya sosu kullanmalıyız. Bu sosa tavukları bandıracağımız için, ne kadar kullanacağınız biraz size kalmış.