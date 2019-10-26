Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, palamut balığının çeşitli pişirilme usullerine yer veriyorum. Palamut avı Ağustos ayında başlıyor. En lezzetli zamanı ise Eylül başlarından Şubat ortalarına kadar. Önce vanoz ve çingene palamudu, Eylül'den sonra da diğer palamut çeşitleri gelmeye başlıyor. Pek çok palamut türü var. Palamut türlerini palamut vozonu, çingene palamudu, palamut, kestane palamudu, zindandelen, torik, sivri altıparmak ve piçuta olarak sayabiliriz.

Palamut balığı; içinde fosfor, sülfür ve vanadyum bulundurur. Balık türlerinin içinde en çok protein ve D vitamini bulunduran balıktır. İçerisindeki vitaminler saçlarınızın güçlenmesini sağlar. Palamutu sık tüketen kişilerin diş yapısının normalden daha düzgün olduğu görülmüştür. Kandaki kolesterolü düzenleyici etkisi vardır. Açık yaraların kısa zamanda iyileşmesini sağlar. Cildi gençleştirdiği gibi cildi onarıcı özelliğe de sahiptir. Bütün balıklar gibi palamut da gözlere faydalıdır.

Tarih kitaplarına göre; palamut, bize Bizans'tan miras kalmış. O dönemde o kadar bolmuş ki; Bizans'ı, kuşatmalarda açlıktan kurtarmış. Onun için, M.S. 1'inci ve 3'üncü yüzyıllar arasında basılan bronz sikkelerin arka yüzünde palamut kabartması yer almış. Yani palamut, İstanbul'un ilk simgelerinden biri olmuş.



MISIR UNLU TAKOZ PALAMUT



MALZEMELER

1 adet palamut

3 yemek kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı tuz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI: Palamutları takoz olarak dilimletiyoruz. Yıkayıp süzülmeye bırakıyoruz. Süzülen balık dilimlerinin her iki tarafını da tuzluyoruz. Yağı, yapışmaz yüzeyli bir teflon tavaya koyup kızdırıyoruz. Balık dilimlerini mısır ununa bulayıp her iki tarafını iyice kızarana kadar pişiriyoruz.



PALAMUT BUĞULAMA



MALZEMELER

1 kg. dilimlenmiş palamut

2 adet patates

4 adet yeşil biber

2 adet kuru soğan

2 adet domates

3-4 diş sarımsak

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon

Tuz

YAPILIŞI: Patatesleri soyup dilimliyoruz. Tencerenin altına yuvarlak dilimlenmiş patatesleri diziyoruz. Üstüne dilimlenmiş palamutları, palamutların üstüne jülyen doğranmış yeşil biberleri diziyoruz. Halka halka doğranmış soğanları ve sarımsakları da dizdikten sonra üstüne yine halka halka doğradığımız domatesleri, kabuklarıyla birlikte yarım santimetre kalınlığında dilimlediğimiz ve çekirdeklerini çıkardığımız limonu diziyoruz. Defne yaprağı ve tuz ekledikten sonra üzerine zeytinyağı gezdirip kısık ateşte bir saat pişiriyoruz.



FIRINDA PALAMUT



MALZEMELER

4 adet iri palamut (fileto)

3 adet orta boy domates

2 adet orta boy kuru soğan

2 adet dilimlenmiş limon

Bir miktar zeytinyağı

3 adet acı sivri biber

Yeteri kadar tuz

Bir miktar karabiber

YAPILIŞI: Domatesleri, kuru soğanları ve limonları dilim dilim kesiyoruz. Biberleri ortadan ikiye uzunlamasına bölüyoruz. Büyük bir fırın tepsisine ilk olarak domatesleri ve soğanları diziyoruz. Daha sonra üzerlerine palamutları diziyoruz. Palamutları dizmeden önce zeytinyağı ve tuz ile iyice harmanlıyoruz. Palamutların üzerine limon ve biberleri diziyoruz. Son olarak biraz tuz, biraz karabiber ekiyoruz. Son aşamada üzerlerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında iyice kızarana kadar pişiriyoruz.