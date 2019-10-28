İdilika'nın Mutfağı'nda bugün nefis bir sofra hazırladım. Akşama misafirlerim var; mutfakla ilişkili biri olduğum için benden beklentileri yüksek tabii. Ancak ben de çoğunuz gibi çalışan biriyim. Özel bir misafirim yoksa, mutfağa girip kendime bir şeyler hazırlamak içimden gelmiyor. Misafirim geleceği zamansa sabahtan plan yapmaya başlıyorum. Bu akşam fazla vaktim yok fakat her şey kusursuz olmalı çünkü arkadaşlarımın dünyasında, benim evime yemeğe gelmek sürprizlerle dolu bir deneyim. Böyle durumlarda kurtarıcı ana yemeğim, daima somon oluyor. Hem çok lezzetli ve havalı, hem hızlı pişiyor, hem de yanına ne koysam yakışıyor.



BURSA'NIN SÜT HELVASI

Bir de, Bursa'nın en sevilen tatlılarından biri olan süt helvasının tarifini sizinle paylaşmak istiyorum. Hem hafif, hem de çok severek yediğimiz bir tatlı. Unu, mis gibi tereyağında kavurduktan sonra sütle buluşturuyoruz. Güzel kıvamlı muhallebisini hazırladıktan sonra fırınlayıp üzerini kızartıyoruz. İsterseniz kaselerle, isterseniz de dilimleyerek servis edebilirsiniz.



AHTAPOT GÜVEÇ



MALZEMELER



1 kg. ahtapot

Yarım çay bardağı sirke

3 adet orta boy domates

1 adet orta boy soğan

2-3 adet biber

1/4 çay bardağı zeytinyağı



YAPILIŞI:

Haşlama ahtapotu, sirke ve su ile (ahtapot hizasında) düdüklü tencereye koyuyoruz ve ötmeye başladıktan sonra 20 dakika haşlıyoruz. Pişen ahtapotun derisini su altında sıyırıyoruz. Ahtapotları kuşbaşı olarak kesiyoruz. Zeytinyağda 5 dakika kızarttıktan sonra üzerine soğanları ilave ederek hafif kavuruyoruz. Üzerine biber ilave ediyoruz. 5 dakika daha kavuruyoruz ve domates ilave ederek kapağı kapatıp pişirmeye 5-10 dakika daha devam ediyoruz. Suyunu çektirmeden servis ediyoruz.



SÜT HELVASI



MALZEMELER



100 gr. tereyağı

1 su bardağı un

1 litre süt

1 yumurta sarısı

1 su bardağı şeker

1 paket vanilya



YAPILIŞI:

Sütün yarısını tencereye alıyoruz ve şekeri ekliyoruz. Şekerleri eritip ocaktan alıyoruz. Kalan sütü ve yumurta sarısını üzerine ekleyerek soğumaya bırakıyoruz. Tereyağını tavada erittikten sonra unu ekliyoruz, hafif pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Daha sonra kavurduğumuz unu yavaş yavaş süte ekliyoruz. Kıvama geldikten sonra vanilyayı ekleyip çok pişirmeden ocaktan alıyoruz. Küçük bir Borcam kaba helvayı döküyoruz. Fırının ısısını sadece üst kısıma veriyoruz ve 200 derecede 20 dakika pişiriyoruz.



FIRINDA SOMON PİLAKİ



MALZEMELER



3 dilim somon balığı

3 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 limon

7 diş sarımsak

6-7 adet çeri domates

3-4 adet defne yaprağı

2 küçük dal biberiye

1 çay kaşığı biber salçası

1 çay bardağı su



BALIĞIN ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Karabiber

Toz tatlı biber



SEBZELERİN ÜZERİNE GEZDİRMEK İÇİN:

3 yemek kaşığı zeytinyağ

1 çay kaşığı tuz ve karabiber



YAPILIŞI:

Yağlı kağıdı tepsimize göre kesip buruşturuyoruz, suyla çok az ıslatıyoruz. Tepsiye yayıp sebzeleri üzerine diziyoruz. Tuz, karabiber serpiyoruz ve yağı gezdiriyoruz. Salçayı su ile eritip döküyoruz. Defne ve biberiyeyi tepsiye koyuyoruz. Üzerine balıkları diziyoruz. Karabiber, tuz ve toz biberi balıkların üzerine sürüp yağ gezdiriyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişiriyoruz ve 200 derecede 15 dakika daha pişirip sıcak servis yapıyoruz.