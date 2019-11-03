İdilika'nın Mutfağı'nda bugün ilginç mi ilginç bir lezzet var: Çam kozalağı reçeli. Bolu Mengen'de tanıştığım bu lezzeti sizinle paylaşmadan edemedim. Ancak önce kendim denedim; sonuç muazzam.



MUHTEŞEM BİR AROMA



Çam kozalağı reçeli, yeşil küçük karaçam kozalakları ile yapılıyor. Sezonu yörelere göre değişmekle birlikte, bu boydaki kozalaklar Nisan ve Mayıs ayında bulunuyor. Mis gibi çam kokulu bu reçelin içindeki kozalaklar yenmiyor.

Muhteşem bir rengi ve aroması olan bu reçele, tadı bala benzediği için Bolu civarında çam balı da deniyor.

Ülkemizde pek bilinmeyen kozalak reçeli, aslında Ruslar'ın halk hekimliğinde kullandığı geleneksel reçellerden biri. Rusya'da yıllardır soğuk algınlığı, grip, üst solunum yolu enfeksiyonları, astım, boğaz ve diş eti hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

Bu reçel, sadece tarifiyle orijinal değil; aynı zamanda antibakteriyel.

Uzun süren soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, grip ve depresyonu iyileştirmek gibi faydaları var. Ayrıca gençleştirici etkiye sahip.

Çam kozalağı, adeta doğal sağlık ve güzellik deposu.

Mayıs ayında toplanan genç yeşilimsi kozalaklardan yapılan reçel için; 1 kilo kozalak, dört adet kuru incir ve 1 kilo şekere, kozalakların üstünü 1.5 santim geçecek şekilde su ilave etmelisiniz.

Ardından iki saat kısık ateşte tutun ve köpüğünü topladıktan sonra ocaktan alın. Reçeliniz tüketmeye hazır.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



MİS GİBİ ÇAM KOKUYOR



Cam kavanozlarda saklayabileceğiniz bu reçeli, çaylara katabilirsiniz, sabah kahvaltısında yiyebilirsiniz. Hayat iksiri de diyebileceğimiz bu reçel; kırmızı rengi, mis gibi çam kokusuyla insanı büyülüyor. Sağlık kaynağı kozalak reçelini masanızdan eksik edemeyeceksiniz. Çam kozalağı, çok az kişi tarafından bilinen şifalı bir bitki. Özellikle solunum yolu hastalıkları için bitkisel formül olarak eczacılıkta ve bitkisel tıp alanında sıkça kullanılıyor.



ÇAM KOZALAĞI REÇELİ



MALZEMELER

30 adet en küçüğünden karaçam kozalağı

2 kilo toz şeker

1.5 litre içme suyu

2 tatlı kaşığı limon tuzu

6 adet limon

YAPILIŞI: Öncelikle kozalakları iyice yıkıyoruz. Reçinesini atması için bir kabın içine alıyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekleyip iki adet limonun suyunu sıkıyoruz. Bu işlemi üç gün boyunca tekrarlıyoruz. Üç günün sonunda kozalakları her seferinde birer taşım olmak üzere üç kez kaynatıyoruz. Daha sonra süzüp 24 saat soğuk suda bekletiyoruz. Bir tencerede, şeker ve su ile şerbet hazırlıyoruz. Kozalakları da içine atıp orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Kaynadıktan sonra altını kısıp kıvam alana kadar pişiriyoruz. Reçel kıvamını alınca, limon tuzunu ekleyip bir taşım kaynatıyoruz. Sıcakken kavanozlara dolduruyoruz.



SAYISIZ FAYDASI VAR



ASTIM, öksürük, bronşit, grip, nezle ve balgama karşı; beş adet yeşil çam kozalağı doğranıp üzerine su konur. 24 saat bekletilir, sonra yarım saat kaynatılır. Şeker veya balla tatlandırılır.

Elde edilen mamulden üç çay kaşığı içilir.

Bir bardak suya, 4-6 gram ufalanmış taze kozalak konur. 10 dakika kaynatılır, tatlandırılır ve günde bir bardak içilir.

Taze kozalak suya konulur, bir gece bekletilip içilir.

Astım ve bronşit için, 4 litre suya, 20 adet kozalak konur. Üzerine bir kilo limon suyu sıkılır. Bir kilo kalıncaya kadar kaynatılır. Sabahları aç karnına bir çay bardağı içilir.