İnce belli, sıcacık halis muhlis bir Türk lezzetidir çay... Lezzetli bir çay içmek için ilk dikkat etmemiz gereken şey, şüphesiz çay seçimi. Damak tadımıza uygun olan çayı bulup doğru demleme teknikleri ile çayımızı demlemek gerekiyor. Çay yalnızca kahvaltıda veya yemeklerden sonra içilen sıcak bir içecek değildir. Bugün size çayın aromasını alabileceğimiz farklı lezzetler hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz...



PÜF NOKTALARI

Çayı demliğe almadan bir kez yıkamanız, tozundan arınmasını sağlar.

Çayın tamamen suyun dibine çökmesi de tadının daha yoğun olması için önemlidir. Bu nedenle demlikteki çayı karıştırın ve yüzeydeki çayları suyun dibine doğru itin veya hızlı demlenmesi için bir bardağa çayı döküp tekrar demliğe boşaltın.

Suyunuz kaynadıktan sonra ocağın altını kısın ve 15 dakika kadar bekleyin. Eğer demlenme süresini çok uzatırsanız, çayın tadı acılaşmaya başlar. Bu nedenle ayarı kaçırmayın.

Ecevit usulü çay olarak bilinen soğuk su ile çay demleme yöntemi de bambaşka bir lezzet sunuyor.



ÇAYLI CEVİZLİ KEK



MALZEMELER



3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı demlenmiş çay

1 su bardağı sıvı yağ

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı kırık ceviz



YAPILIŞI:

Yumurta ve şekeri üç dakika mikserle çırpıyoruz. Yağ, çay ve cevizleri ekleyerek karıştırıyoruz. Unu, kabartma tozunu ve vanilyayı eliyoruz, karışıma ekleyerek yumuşak kıvamlı kek hamuru elde ediyoruz. Kek kalıbının dibini yağlıyoruz. Hamuru dökerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



ÇAYLI KAHVELİ KURABİYE



MALZEMELER



1 paket margarin

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta (sarısı içine)

1 çorba kaşığı kuru çay

2 çorba kaşığı granül kahve

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un



YAPILIŞI:

Önce oda sıcaklığındaki margarini, şekeri, sıvı yağı ve yumurta sarısını karıştırıyoruz. Çayı, kahveyi ve vanilyayı ilave ediyoruz. Azar azar un ilave edip yoğuruyoruz. En son kabartma tozunu ekleyip yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hazır olan hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlıyoruz. İstersek, önce yumurta akına, sonra fındığa bulayıp yağlanmış tepsiye diziyoruz. Önceden ısıtılmış olan fırına veriyoruz, 180 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



SÜTLÜ ÇAY



MALZEMELER



1 su bardağı sıcak süt

Yarım su bardağı sıcak çay demi

3–4 tane kakule (isteğe bağlı)

Şeker (damak tadınıza kalmış)

Bir çimdik tuz (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tereyağı



YAPILIŞI: Hazır sıcak çayınız varsa sadece bir bardak sütü cezveye koyuyoruz, tam kaynamaya başlayınca ateşten alıyoruz. İçine yarım su bardağı sıcak çay demini döküyoruz. Şeker ya da tuz katarak afiyetle içiyoruz.