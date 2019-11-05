Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda çok sevdiğim bir tatlı çeşidi var: Kemalpaşa tatlısı. İster üzerine tahin gezdirin, isterseniz kaymak... Hele ki Mustafakemalpaşa ilçesinden alınanlardan tadacak olursanız, lezzetinin gerçek bir efsane olduğunu keşfedebileceğiniz, şahane bir şerbetli tatlı bence. Tamamen yöresel ve bizden kokan bu tip yemeklerin benim için anlamı çok büyük; en kısa zamanda gidip üretimini incelemeyi çok isterim.



TARİFİ YOK



Bugün size Kemalpaşa tatlısı ile bir muhallebi hazırladım. Aslında orijinal adıyla Mustafakemalpaşa Peynir Tatlısı demeliyiz çünkü bu leziz tatlı adını Bursa ilinin Mustafakemalpaşa ilçesinden almıştır. 1950'li yıllardan beri üretimi devam eden tatlı özel bir peynirle yapılmaktadır.



MUHALLEBİLİ HALİ



Ben Kemalpaşa tatlısını üzerinde nefis bir muhallebi ile hazırladım. Böylece lezzeti ikiye katlandı, şerbetin ağırlığından eser kalmadı. 'Kemalpaşa tatlısı yapılırken kullanılan peynir nasıl hazırlanır?' diye araştırdığımda gördüm ki süt, dev kazanlarda pastörize ediliyor. Yaklaşık bir ton sütten 160 kilo tatlı için gereken peynir elde edilir. Kazanlarda bu peynir, un, irmik ve yumurta ile hamur haline getirilerek şekillendirir. 320 derecelik fırınlarda 17 dakika pişirilir.



KEMALPAŞALI TATLI



MALZEMELER

1 paket Kemalpaşa tatlısı

5 su bardağı su

4 su bardağı toz şeker

MUHALLEBİSİ İÇİN:

5 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti hazırlayıp içine Kemalpaşalarını atıyoruz, üzerinde yazan dakika boyunca pişiriyoruz. Soğuyan Kemalpaşaları bir borcama diziyoruz. Muhallebisi için; vanilya haricindeki malzemelerin tamamını tencereye koyup karıştırıyoruz. Muhallebi koyulaşınca altını kapatıp vanilya ekliyoruz. Hazırladığımız muhallebiyi Kemalpaşaların üzerine döküp buzdolabında soğutuyoruz ve dilimleyerek servis ediyoruz.



EVDE YAPILABİLİR Mİ?



Evet, aynısı olmasa bile çok çok yakın bir lezzet ile yapılabilir. İki bardak un, iki adet yumurta, beş yemek kaşığı margarin, şekerli vanilin, yarım çay kaşığı kabartma tozunu karıştırarak bir hamur elde ediyoruz. Yoğurduğumuz hamurlardan küçük parçalar alarak şekil verirken elimizi az miktarda unlamak, hamuru parmaklarımıza yapışmadan rahatça yuvarlamamıza yardımcı olacaktır. Hazırladığımız hamur parçalarını önceden ısıtılmış 180 derece sıcaklıktaki fırında 20 dakika boyunca pişiriyoruz. İki bardak suya iki bardak şeker olacak şekilde şerbeti hazırlıyoruz. Limonun kabuğu ve suyunu da ekleyip bir taşım kaynatıyoruz. Şerbetin içerisine fırından çıkan hamurları teker teker bıraktıktan sonra her tarafının şerbeti iyice çekmesi sağlıyoruz.