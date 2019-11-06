Herkese merhaba.

İdilika'nın mutfağında bugün, Akdeniz bölgesinde tarih öncesinden beri yetişen bir bitki olan kimyonu inceliyorum.

Kimyon; Fas, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Hindistan, Meksika, Kuzey Amerika ve Şili'de de yetiştirilmektedir.

Sebzelerde, sakatat, et yemekleri ve içeceklerde kullanılır.

Spesifik olarak, Fas ve Ortadoğu ülkelerinde tavuk, keçi eti ve uykuluk terbiyesinde kullanılırken, Hindistan'da baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırmak için çay gibi demlenir.

Kimyonun tarihi oldukça eskidir. Şu anda en fazla kimyon kullanan ülke mutfakları arasında Hindistan, Fas ve Mesika geliyor. Ancak, milattan önceki dönemde kimyonu en fazla Yunanlılar ve Romalılar kullanmış.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tradresinden ulaşabilirsiniz.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KİMYONLU PİLAV



MALZEMELER

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı kimyon

1.5 adet et veya tavuk bulyon

Tuz

Sıvı yağ

2 su bardağı su

Yarın demet ince doğranmış maydanoz

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkıyoruz. Sıvı yağı tavaya alıyoruz, pirinçleri ekleyip biraz kavuruyoruz. Kimyonunu, tuzunu ilave edip bir-iki kere karıştırıyoruz. Suyunu ekleyip çok düşük ısıda pişmeye bırakıyoruz. Pişince içine doğranmış maydanoz ekleyip karıştırarak servis ediyoruz.



YOĞURT SOSLU KİMYONLU TAVUK



MALZEMELER

1 kg. tavuk

2 adet patates

İsteğe bağlı olarak 2 domates ve 3 yeşil biber

SOSU IÇIN:

2-3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı salça

1 rendelenmiş soğanın suyu

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Kimyon

YAPILIŞI: Sos malzemelerini bir kapta karıştırarak hazırlıyoruz. İstediğimiz çeşit tavuğu sosun içinde bulayıp bir kaba diziyoruz. Üzerine iri iri doğradığımız patatesleri ve dilimlere ayırdığımız domates ve biberleri koyuyoruz. 200 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişiriyoruz.



KİMYONLU NOHUT SALATASI



MALZEMELER

1 kase haşlanmış nohut

Yarım demet maydanoz

6 adet kornişon turşu

1 adet közlenmiş biber

1 adet sivri biber

2 adet yeşil soğan

1 adet küçük boy kırmızı soğan

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Zeytinyağı

Limon

YAPILIŞI: Bir kase haşlanmış nohudu bir kaba alyoruz, üzerine doğradığımız közlenmiş biberi, yeşil soğanları, maydanozu, sivri biberi, kornişon turşuyu ve kırmızı soğanı ekleyerek karıştırıyoruz. Üzerine; bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı sumak, bir yemek kaşığı nar ekşisi, arzu edilen miktarda limon, zeytinyağı ve tuz ilave ediyoruz. Salatayı, tüm malzemeler karışana kadar harmanlıyoruz. Bir salata kasesine alarak servis yapıyoruz.