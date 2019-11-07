İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hem gıda, hem şifa kaynağı olan, yetişme şartları ve daha nice özellikleri ile ayrı bir yere sahip olan mucize meyve hurma var.

Çölde yetişen hurma, meyve olarak çok faydalı bir gıdadır. Hurmada insanın hayatını devam ettirebilmesi için gerekli her şey mevcuttur. Birçok gıdayı yiyerek ancak bir kısmını karşılayabildiğimiz yağ, protein, karbonhidrat, vitamin, mineral vs., hurmada fazlasıyla mevcuttur. Bu sebepten dolayı insan sadece hurma yiyerek hayatını devam ettirebilir.

Peygamber Efendimiz döneminde insanlar uzun zaman yiyecek bulamazlardı.

Sadece hurma yer ve su içerlerdi.

Ben de bugün sizlere şekerpare tadında hurmalı şerbetli bir tatlı, muhallebi kıvamında hurmalı sütlü tatlı ve şekersiz hurma topları yaptım.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

Şimdiden hepinize afiyet olsun.



HURMALI SÜTLÜ TATLI



YAPILIŞI: Hurmaları çekirdeklerini çıkarıp rondoya koyalım. Dörtbeş yemek kaşığı süt ekleyip ikisini birlikte rondoda çekerek kıvamlı bir püre haline getirelim. Süt, un, nişasta ve şekeri tencereye alalım. Tatlımızı sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirelim. Koyulaştığında vanilya koyup karıştıralım. Daha sonra hazırladığımız hurma püresini de ekleyip karıştıralım. Bir taşım daha kaynadıktan sonra kuplara pay edelim.



MALZEMELER

19-20 tane hurma

1 lt. süt

2.5 yemek kaşığı un

2.5 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı şeker

1 paket vanilya



HURMA LOKUMU



MALZEMELER

20 adet hurma

2 çay kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI: Önceden ıslatılarak yumuşatılmış hurmaları, çekirdeklerini çıkararak rondoda iyice çekelim. Sonra içine diğer malzemeleri ekleyip ceviz büyüklüğünde toplar yapalım. İsteğe göre Hindistan cevizi veya kırık fındığa batırıp servis yapabilirsiniz.



HURMALI TATLI



MALZEMELER

HAMUR İÇİN:

1 su bardağı irmik

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

1 paket karbonat

2 su bardağı un İÇİ İÇİN:

10-12 adet hurma

1 çay bardağı su

1/2 su bardağı çekilmiş ceviz ya da badem içi

ŞURUP İÇİN:

3 su bardağı su

2.5 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI: İşe şerbeti hazırlamakla başlayalım. Şeker ve su kaynamaya başlayınca beş dakika daha ocakta tutalım. Ocaktan almaya yakın limon suyunu ilave edelim ve soğumaya bırakalım. Daha sonra içini hazırlayalım. Hurmaları tavla zarı formunda doğrayalım. Küçük bir tavada bir çay bardağı su ilave ederek kısık ateşte karıştırarak hurmalar suyunu çekene kadar pişirelim. En son ceviz ya da badem içini ilave edip altını kapatalım ve soğumaya bırakalım. Hamur için; irmiği derin bir kaba koyalım. Üzerine yağ ve yoğurdu döküp beş dakika bekletelim. Sonra vanilya, karbonat ve unu ekleyip yoğuralım. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avucumuzda açalım. Ortasına hurmalı harçtan koyup kapatalım. Tepsiye dizip 180 derecede 30 dakika pişirelim. Fırından çıktıktan sonra beş dakika bekletelim. Tatlıları derin bir kaba alalım, üzerine soğuk şerbeti dökelim.