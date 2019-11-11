Herkese merhaba, üç adımda Tayland sofrası hazırlıyoruz bugün.

Tayland mutfağı, komşu ülkelerin mutfaklarından izler taşır. Ekşi, tatlı, acı ve tuzlu lezzetlerin mükemmel bir şekilde dengelenerek kullanıldığı Tayland yemekleri kendine özgü bir mutfak oluşturur. Uzak Doğu'ya özgü baharatların yaygın olarak kullanıldığı mutfakta yemekler genel olarak çeşitli soslarla ve haşlanmış pirinçle servis edilir. Deniz ürünleri ile hazırlanan yemekler açısından iddialı olan mutfakta, farklı soslar kullanılır.

Bugün ben size, en pratik olanlarını anlatıyorum.

Bakalım beğenecek misiniz... Şimdiden afiyet olsun.



LİMONLU ZENCEFİLLİ TAVUK



MALZEMELER

1 paket tavuk göğsü

Limon kabuğu rendesi

Zencefil

Karabiber

Tuz

4-5 diş sarımsak

Zeytinyağı

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırıyoruz, uzunlamasına kestiğimiz tavukları bu karışıma ekleyip harmanlıyoruz. Yağ koymadan ısıttığımız tavaya tavukları diziyoruz. Bir tarafı kızarana kadar hiç çevirmiyoruz. Diğer tarafını da kızartıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine limon sıkıp servis ediyoruz.



TOM YUM ÇORBASI



MALZEMELER

6 adet karides

120 gr. mantar

4 adet limon yaprağı

2 lemongrass

1/2 fincan Hindistan cevizi sütü

4 fincan su

4 tane acı sivri biber

2 yemek kaşığı balık sosu

Kişniş yaprağı

Kuru kırmızı sivri biber

Limon yaprağı

2 tatlı kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı kavrulmuş biber ezmesi

YAPILIŞI: Karidesleri ayıklayıp boylamasına ortasından kesiyoruz. Mantarları sudan geçirip saplarını ayırıyoruz. İyice kuruladıktan sonra ikiye bölüyoruz. Bir kapta suyu kaynatıyoruz. İçine lemongrass ve limon yapraklarını katıyoruz, karides ve mantarları da ilave ettikten sonra 3-5 dakika pişiriyoruz. İçine biraz Hindistan cevizi sütü ilave ediyoruz. Kabı ateşten alıp kavrulmuş çili ezmesi, balık sosu, limon suyu ve çili biberlerini ilave ederek tatlandırıyoruz. Kırmızı çili biberleri, limon ve kişniş yapraklari ile süslüyoruz.



ACILI TAYLAND PİLAVI



MALZEMELER

250 gr. uzun taneli pirinç

200 gr.yağsız dana

1 büyük soğan

1 diş sarımsak

4 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

3 adet kuru kırmızı biber

250 gr taze soğan

3 yumurta

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI: Jasmin pirincini bol suda tane tane pişene kadar haşlayıp süzerek soğumaya bırakıyoruz. Dana etini ve soğanı doğrayıp sarımsağı dövüyoruz. Bir tavada zeyinyağını kızdırıyoruz, sarımsak ve soğanları yakmadan kavurarak, etleri ilave ediyoruz. Etler yumuşayana kadar kavuruyoruz. Kabukları ve çekirdekleri alınmış domatesleri tavla zarı iriliğinde doğruyoruz. Acı kırmızı biberleri sıcak suya yatırıp yumuşatıyoruz ve çekirdeklerini çıkarıp ince halkalar halinde doğruyoruz. Soğumuş pirinç dahil bütün malzemeyi tencereye alıp karıştırarak ısıtıyoruz. Üç adet yumurtayı beyazı ile birlikte karıştırıyoruz, bir tavada omlet gibi pişiriyoruz. Katılaşınca, küçük parçalara bölerek tencereye ilave ediyoruz. İnce kıyılmış maydanoz ve taze soğanı da katıyoruz. Soğanları ölmeyecek kadar pişirdikten sonra sıcak olarak servis yapıyoruz.