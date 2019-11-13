İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, uygun bütçeli davet sofrası hazırlamanın inceliklerini incelemeye devam ediyoruz.

Yemek masraflarınızdan tasarruf ederken, ailenize ucuz ama lezzetli yemekler hazırlamanıza yardımcı olacak birçok yol var aslında.

Uygun bütçeli sofralar hazırlamak; öncelikle artan yemeklerden faydalanmak, öğünleri planlamak ve akıllı alışveriş yapmaktan geçiyor. Hem fazla masraf yapmamak, hem de şahane yemekler hazırlamak için birkaç püf noktasını takip etmemiz yeterli olacaktır.

Bugün çok severek yaptığım pratik bir vişneli tavuk hazırladım, yanında ise bol acılı patlıcanlı bir spagetti, en son olarak da tarçınlı hurmalı nefis bir tatlı var.

Ben yemeklerimde çoğunlukla narenciye kullanıyorum.

Limonun, portakalın en çok yakıştığı yemeklerin başında tavuk geliyor. Kızartmadan önce limon suyu ilave etmek, daha çıtır tavuklara sebep oluyor mesela. Ya da bu yemekte yaptığımız gibi vişne kullanabilirsiniz.

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PATLICANLI ACILI SPAGETTİ



YAPILIŞI: Öncelikle yüksek ateşte minik minik doğradığımız patlıcanları soteliyoruz. Ardından soğanı, sarımsağı ve Arnavut biberlerini minik minik doğrayıp soteliyoruz. Domatesi rendeleyip ilave ediyoruz, pişiriyoruz. Acı biber sosunu da ilave edip pişirmeye devam ediyoruz. Spagettileri haşlıyoruz ve sosla buluşturup servis ediyoruz.



MALZEMELER

1 paket spagetti

250 gr. patlıcan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet domates

1 yemek kaşığı acı biber sosu

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 avuç kuru Arnavut biberi



TARÇINLI HURMALI KUP



YAPILIŞI: Süt, un ve şekeri kaynatıyoruz. Ocaktan alıp tarçını ilave ediyoruz. Mikserle 15 dakika aynı yöne çırpıyoruz. İçine hurmaları ilave edip karıştırıyoruz. Kaselere paylaştırıp soğutuyoruz.



MALZEMELER

3.5 su bardağı süt

1 Türk kahvesi fincanı un

2 Türk kahvesi fincanı şeker

1 yemek kaşığı toz tarçın

1 kase minik minik doğranmış hurma



VİŞNELİ TAVUK



MALZEMELER

10 adet kemikli tavuk kalça

4 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı şeker

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limonun suyu

1 su bardağı vişne suyu

1 adet kuru soğan

1/2 tatlı kaşığı paprika

1 yemek kaşığı tavuk baharatı

1/4 tatlı kaşığı acı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

1 yemek kaşığı doğranmış taze biberiye

1 tutam deniz tuzu

1 tutam taze çekilmiş karabiber

1 kase vişne

YAPILIŞI: Fırını 200 dereceye getiriyoruz. Ufak bir kasede zeytinyağı, rendelenmiş sarımsak ,şeker, soğan tozu, limon suyu, vişne suyu, tavuk baharatı, paprika, acı pul biber, tuz ve karabiberi karıştırıyoruz. Tavuk kalçalarını fırın kabına alıp üzerine hazırladığımız zeytinyağlı sosu döküp karıştırıyoruz. Dilim halinde kesilmiş limon ve soğan halkalarını aralılıklı olarak yerleştiriyoruz. Biberiye, kekik, tuz, vişne ve karabiber ekleyip üzerini örtmeden bir saat pişiriyoruz.