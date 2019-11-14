Bugün İdilika'nın Mutfağı havuç renginde. Havuçla alışılmamış, sıra dışı reçeteler üretmek için mutfağa girdim. Kış mevsiminde çokça tezgahlarda karşımıza çıkan havuç, mutfağımızda fazla tüketilen besinlerin başında geliyor diyebiliriz. Salatalarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılır. Tüketimi de, işlemesi de kolay olan besin kaynakları arasında yer alır. 'Havuçtan neler üretebilirim?' diye düşünürken bir anda zihnimde havuçları şeritler haline getirmek geldi. Kremalı mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu üretilebilir. Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlanıp dondurulabilir. Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek?
HAVUÇ MÜCVERİ
MALZEMELER
1 adet yumurta
10 dal maydanoz
4 çorba kaşığı un
4 adet orta boy havuç
1/2 çay bardağı dövülmüş
ceviz
Tuz
Karabiber
Pul biber
BULAMAK İÇIN:
1 su bardağı galeta unu
1 adet çırpılmış yumurta
KIZARTMAK: İÇİN
Sıvı yağ
HAVUÇLU ÇÖKERTME
MALZEMELER
4 adet havuç
DOMATES SOS İÇİN:
3 adet domates
3 diş sarımsak
1 yemek kaşığı elma sirkesi
2 adet küp şeker
Tuz
Karabiber
Pul biber
ÜZERI IÇIN:
Kaşar peyniri
Kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI: Havuçları boylamasına, ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Kaynar tuzlu suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Havuçları çıkarıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip malzemeyi pişiriyoruz. Havuçların üzerine sosu döküyoruz ve kaşar peyniri ile süslüyoruz.
HAVUÇLU EZME
MALZEMELER
HAVUÇLU EZME İÇİN:
3 adet havuç
1 kaşık süzme yoğurt
1 kaşık yoğurt
2 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi
Tuz
MAŞ FASULYELİ EZME İÇİN:
1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yemek kaşığı yoğurt
2 diş sarımsak
Zeytinyağı
SERVIS İÇİN:
Kırmızı lahana turşusu
YAPILIŞI: Havuç ezme için; havuçları rendeleyip zeytinyağında sote ediyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp yoğurtlu bir ezme yapıyoruz. Haşlanmış maş fasulyelerini rondoda çekiyoruz, içine yoğurt, sarımsak ve zeytinyağını ekleyip hafif diri kalacak şekilde çekiyoruz. Servis tabağına ezmeleri kat kat diziyoruz ve hem aralarına, hem de etrafına ince doğranmış lahana turşusu serpiştiriyoruz.