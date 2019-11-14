Bugün İdilika'nın Mutfağı havuç renginde. Havuçla alışılmamış, sıra dışı reçeteler üretmek için mutfağa girdim. Kış mevsiminde çokça tezgahlarda karşımıza çıkan havuç, mutfağımızda fazla tüketilen besinlerin başında geliyor diyebiliriz. Salatalarda ve yemeklerde sıklıkla kullanılır. Tüketimi de, işlemesi de kolay olan besin kaynakları arasında yer alır. 'Havuçtan neler üretebilirim?' diye düşünürken bir anda zihnimde havuçları şeritler haline getirmek geldi. Kremalı mantarlı, bolonez soslu ya da benim yaptığım gibi domates soslu üretilebilir. Hatta fırında kurutulup poşetlerin içinde porsiyonlanıp dondurulabilir. Bizim mutfakta çok beğenildi, bakalım sizinkiler ne diyecek?



HAVUÇ MÜCVERİ



MALZEMELER

1 adet yumurta

10 dal maydanoz

4 çorba kaşığı un

4 adet orta boy havuç

1/2 çay bardağı dövülmüş

ceviz

Tuz

Karabiber

Pul biber

BULAMAK İÇIN:

1 su bardağı galeta unu

1 adet çırpılmış yumurta

KIZARTMAK: İÇİN

Sıvı yağ



HAVUÇLU ÇÖKERTME



MALZEMELER

4 adet havuç

DOMATES SOS İÇİN:

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber

ÜZERI IÇIN:

Kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Havuçları boylamasına, ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Kaynar tuzlu suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Havuçları çıkarıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip malzemeyi pişiriyoruz. Havuçların üzerine sosu döküyoruz ve kaşar peyniri ile süslüyoruz.



HAVUÇLU EZME



MALZEMELER

HAVUÇLU EZME İÇİN:

3 adet havuç

1 kaşık süzme yoğurt

1 kaşık yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı dövülmüş ceviz içi

Tuz

MAŞ FASULYELİ EZME İÇİN:

1 su bardağı haşlanmış maş fasulyesi

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı yoğurt

2 diş sarımsak

Zeytinyağı

SERVIS İÇİN:

Kırmızı lahana turşusu

YAPILIŞI: Havuç ezme için; havuçları rendeleyip zeytinyağında sote ediyoruz. Diğer malzemeler ile karıştırıp yoğurtlu bir ezme yapıyoruz. Haşlanmış maş fasulyelerini rondoda çekiyoruz, içine yoğurt, sarımsak ve zeytinyağını ekleyip hafif diri kalacak şekilde çekiyoruz. Servis tabağına ezmeleri kat kat diziyoruz ve hem aralarına, hem de etrafına ince doğranmış lahana turşusu serpiştiriyoruz.