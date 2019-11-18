Herkese merhaba. Kayseri Gastronomi Turizmi Çalıştayı kapsamında Kayseri mutfağını tekrar inceleme fırsatı bulabildim. Geleneksel Türk mutfağının mihenk taşlarından birini oluşturan mantının, yağlamanın, gilaburunun Anadolu'daki ana vatanı Kayseri, beni yine çok etkiledi. Kemal Koçak Lokanta'da yediğin Kayseri güvecini sanırım uzun yıllar unutamayacağım. Kuyruk yağı, acı ve sarımsak, damağımda adeta trio lezzet şölenine dönüştü. Kayseri mutfağı anlatmakla bitirilecek gibi degil. Envai çeşit mantı, kurşun aşı, ayvalı tahinli yaprak sarması, düğümlü tatlı, tiridi, aside tatlısı, nevzine tatlısı, çemenli ekmeği ve pastırmasıyla bambaşka gastronomik özellikleri bünyesinde barındıran, bol hikayeli bir mutfak. Çalıştayda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.



ŞEBİT YAĞLAMASI

Şimdi size pizza ve lahmacunu unutturacak nefis bir tarif veriyorum. Bence bu tarifin en güzel yanı; kıymalı harcın tüm malzemesinin robotta çekiliyor olması. Birçok kez Kayseri yağlaması pişirmiş biri olarak söyleyebilirim ki, bu tarif aralarında en iyisi. Sizi zorlayacak tek taraf; bu yağlamayı bir kez tadacak olan aile bireylerinizin tekrar tekrar sizden aynı yemeği istemesi olacak. Şebitleri tek tek pişirmek ise sizi ürkütmesin, iki dakikada arkalı önlü hemen pişiyorlar.



ŞEBİT NEDİR?

Şebit, pideden daha ince açılan bir çeşit yufka ekmek.

Sacda ya da tandırda pişirilince tadı daha müthiş oluyor.

Kurutulup saklanabiliyor, istenildiğinde ıslatılarak yumuşatılıyor.



KAYSERİ YAĞLAMASI



MALZEMELER



HAMURU İÇİN:

4 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket yaş maya

1 tatlı kaşığı tuz

Un



KIYMALI HARCI İÇİN:

Yarım kg. kıyma

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

5 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet kırmızı biber

5 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber



YAPILIŞI:



ŞEBİT İÇİN:

Bir kaba yaş mayayı, ılık sütü, ılık suyu koyalım ve mayayı eritip kabarmasını bekleyelim. İçine sıvı yağı, tuzu koyalım ve karıştıralım. Unu azar azar ilave edelim ve ele yapışmayan bir hamur yoğuralım. Hamuru 30 dakika dinlendirelim. Hamurdan limon büyüklüğünde parçalar koparalım. Oklava ile servis tabağı ebatlarında açalım. Açtığımız hamurları teflon tavada arkalı önlü kızartalım.



KIYMALI HARCI İÇİN:

Soğanları, biberleri robottan geçirelim. Domatesleri ince ince küp şeklinde doğrayalım. Kıymayı suyunu salıp çekene kadar kavuralım. İçine sıvı yağı, tereyağını, soğanları, biberleri, domatesleri ilave edelim ve iyice karıştıralım. Sonra salçaları, kırmızı pul biberi, tuzu, sıcak suyu ilave edelim ve orta ateşte pişirelim. Kızarttığımız hamurların üzerine hazırladığımız kıymalı harçtan sürelim ve üst üste dizelim. Sarımsaklı yoğurt ile servis yapalım.