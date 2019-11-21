Herkese merhaba... İdilika'nın Mutfağı'nda bugün; Türk yemek kültürünün mihenk taşlarından biri olan, bayramların ve özel günlerimizin baş tacı keşkeğin hikayesini anlatıyorum. Yavuz Sultan Selim Han'ın, 1514 yılında düzenlediği İran seferi dönüşünde Amasya'ya doğru yola çıktığı haberi alınır. Yol üzerinde bulunan köylerden birindeki yaşlı bir kadın, ne olursa olsun padişahı evine buyur edip bir tabak aş ikram edecektir.



PADİŞAHA LAYIK

İhtiyar kadın, fırınında ekmekleri bir güzel pişirir. Yanan fırınında sık sık yalnızca kendisi için yaptığı fakir yemeğini öyle bir pişirir ki, tadı yiyenlerin damağında kalır. Evinde, elinde avucunda ne varsa kullanır. Ancak yemeğe lezzet verecek olan etin az olduğunun fark edilmemesi için, toprak küpün en altına az etli kaburgaları yerleştirir. Üzerine bir tas yarma, bir tas da nohut ilave edip suyla doldurur. Küp, ateş içinde ısındıkça yemek suyunu kaybeder. Küp içindeki su eksildikçe üzerine su ilave eder. Nihayet sabahın ilk ışıklarında padişahın askerlerinin geldiğini görür. İhtiyar kadın, heyecanla yolu keser. Padişahı sorar ve bir kepçe aşından tattırmadan, bir tas ayranını içirmeden göndermeyeceğini söyler. Bu ısrara dayanamayan askerler, mola vermek zorunda kalır. Fırında saatlerce kaynayan kaburga etleri lokum gibi erimiştir. Yemeğin görünüşü ilk bakışta memnun etmez askerleri. Askerin biri, "Keşke etli olsaydı" der. Kadın tahta kepçeyi küpün içine daldırır, karıştırır, kaburganın üzerinde olan etleri küpün üzerine çıkarır. "Hele şimdi bak oğul" der. Bir kaşık tadarlar. Padişah, bu köylünün sıcacık sofrasına misafir edilir. Padişah bu yemeği afiyetle yediği gibi, aşçıbaşısına da Amasya'ya gidildiği vakit bu yemekten yapması emrini verir. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle...



ETLİ KEŞKEK



MALZEMELER



1 orta boy kase keşkeklik buğday

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

300 gr. kuşbaşı et

1 adet kuru soğan

1 kaşık toz biber

1 kaşık kimyon



YAPILIŞI:

Düdüklü tencerede buğday haşlanır. Üç kase su dökülür. Sonra et ve doğranmış kuru soğan eklenir. Tuz ve kırmızı biber ilave edilip 45 dakika kaynatılır. Soğuyunca ağzı açılır ve pilav tencereye boşaltılır. Üzerine bir kaşık kimyon serpilir. Tereyağ ve sıvı yağ ısıtılır, kimyonlu pilavın üzerine boşaltılır. Sıcak olarak servis edilir.



TAVUKLU KEŞKEK



MALZEMELER



2 su bardağı aşurelik buğday

1 adet bütün tavuk göğsü

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı toz biber

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Buğdaylar yıkanıp ılık su içerisinde iki saat bekletilir. Ardından süzülüp düdüklü tencereye alınır ve su eklenip iyice pişirilir. Tavuk göğsü de ayrı bir tencerede haşlanır. Haşlanan tavuk etleri kemiklerinden ayrılıp güzelce didiklenir. Haşlanan buğdayların suyu süzülür ve bir tencereye alınır. Buğdayların üzerine iki su bardağı tavukların haşlama suyundan eklenir. Kısık ateşte tahta kaşık yardımı ile sürekli karıştırarak 5 dakika pişirilir. Daha sonra içine didiklenmiş tavuk eti eklenip karıştırılır. Hazırlanan tavuklu keşkek; içinde kaşar varmış gibi sünmeye başlayana kadar, karıştırarak pişirmeye devam edilir. Son olarak tuz ile karabiber eklenip karıştırılır ve ocaktan alınır.