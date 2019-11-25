Herkese merhaba.

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Hindistan cevizli tarifler var.

Hindistan cevizi, kumlu topraklarda, uzunlamasına ağaçlarda yetişen tropikal bir meyvedir. Bilinen ilk oluşum 15 milyon yıl önceye rastlamaktadır.

Hindistan cevizinin kabuğu yaşiken yeşildir.

Kurutulmuşunun kabuğu ise koyu kahverengi renktedir.

Ağacından kopan Hindistan cevizi hem yaş, hem de kuru olarak kullanılabilmektedir.

Hindistan cevizi, kendine özgü muhteşem kokusu ve aroması ile farklı bir konumda bulunur. Değişik formlarda karşınıza çıkabilen Hindistan cevizi ile nefis tatlılar yaratma imkanı vardır. Kokusunu ve aromasını hissedenleri tropik adalara seyahat ettiren Hindistan cevizi, tam anlamıyla mutluluk vericidir.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KURABİYE



MALZEMELER



250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un

1 su bardağı Hindistan cevizi

2 adet yumurta (birinin akı üzeri için ayrılacak)



YAPILIŞI:



İlk olarak Hindistan cevizli kurabiyemizin hamurunu yapalım. Oda ısısındaki tereyağını, vanilyayı, pudra şekerini, yumurtaları ve kabartma tozunu yoğurma kabına alın. Sonra içine dört kaşık Hindistan cevizi ve un ilave ederek yoğurun. Yoğurduğunuz hamurdan küçük bezeler koparıp elinizle yuvarladıktan sonra önce ayırdığınız yumurta akına, sonra da kalan Hindistan cevizine batırıp tepsiye dizin. Hindistan cevizli kurabiyeleri 170 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25 dakika kadar, üzerleri hafif pembeleşinceye kadar pişirin.



HİNDİSTAN CEVİZLİ KEK



MALZEMELER





3 yumurta

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ

1 su bardağı süt

3-4 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2.5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu



YAPILIŞI:



1.5 su bardağı toz şekeri üç yumurta ile çırpın. Sonra sırasıyla sıvı yağ, süt ve diğer malzemeleri ekleyip çırpmaya devam edin. Harcı yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 45 dakika pişirin.



HİNDİSTAN CEVİZLİ TATLI



MALZEMELER



150 gr. tereyağ

3 adet yumurta

2 su bardağı Hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2 su bardağı un



ŞERBETİ İÇİN:



3 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

1 parça limon



YAPILIŞI:



Şerbet malzemelerini tencereye alıp 20 dakika kaynatıp ılıtın. Karıştırma kabına yumuşamış tereyağ, yumurta, Hindistan cevizi ve kabartma tozunu alıp karıştırın. Unu azar azar ilave edip ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlanmış tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin. Fırından çıkan tatlıya ılık şerbeti dökün ve ara ara çevirin. Soğuduktan sonra servis yapın