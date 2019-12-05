Bugün her derde deva, faydalarını saymakla bitiremeyeceğim, kökleri İtalya'ya ve antik Roma dönemine dayanan, mucizesi anlaşılınca hemen hemen tüm mutfak kültürlerinde kapış kapış tercih edilen, küçük yeşil yumrular halinde oldukça şirin bir sebze olan brokoli konusunu işledim. Çorbasından haşlamasına, grateninden beşamel soslusuna kadar birçok yemeğin ve midenin hayalini süsleyen bir sebze olan brokolinin, bazı damaklar tarafından kıymetinin ve lezzetinin tam anlaşılamadığını düşünüyorum. Bu düşünce ile çocuklarımız için brokoli yemeyi daha zevkli hale getirecek üç tane reçete hazırladım. Pastayı hangimiz sevmeyiz? Bu krep pastayı ister tam buğday unundan, ister karabuğday unundan, isterseniz de keçiboynuzu unundan yapıp brokolinin yanında başka faydaları arkadaşlarını da serpiştirip besleyiciliğini artırabiliriz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.



BROKOLİLİ KREP PASTA



MALZEMELER

KREP İÇİN:

100 gr. un

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım lt. süt

Yarım şişe maden suyu

2 adet yumurta A

YRICA:

1 kase gr. rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı sıvı yağ

750 gr. brokoli

1 kase küp küp doğranmış beyaz peynir

YAPILIŞI: Krep malzemesi karıştırılır. Krep tavası yağlanır, ısıtılır. Harçtan kepçeler halinde dökülür, arkalı önlü pişirilir. Brokoli haşlanır. Fırın tepsinine krep, ince ince doğranmış brokoli, kaşar peyniri ve beyaz peynir kat kat dizilir. En son katın üzerine kaşar, brokoli ve beyaz peynir, kırmızı toz biberle beraber serilir ve zeytinyağı gezdirilir. Önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında pişirilir. Dilimler halinde servis edilir.



BROKOLİLİ TUZLU MUFFİN



MALZEMELER

1 su bardağı brokoli

1 su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı beyaz peynir

3 adet yumurta

1 çay kaşığı karbonat

1 paket kabartma tozu

Tuz

1 avuç dereotu

1 su bardağı süt

YAPILIŞI:

Bütün malzeme aynı anda çırpılır. Yağlanmış muffin kaplarına paylaştırılıp önceden ısıtılmış 175 derecedeki fırında kabarana kadar pişirilir.



BROKOLİ MÜCVERİ



MALZEMELER

500 gr. brokoli

1 adet soğan

3 yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 demet dereotu

1 parça beyaz peynir

Tuz

Karabiber

Kızartmak için ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Brokoliler haşlanır, çatalla ezilir. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç adet yumurta, un, tuz ve karabiber eklenip iyice karıştırılarak mücver kıvamına getirilir. Bir tavada ayçiçek yağı kızdırılır. Harçtan kaşıkla dökerek arkalı önlü kızartılır.



PÜF NOKTASI

İsterseniz biraz daha ekmek içi, tam buğday ya da kepekli un ilavesiyle harcı koyulaştırarak köfte şekli verip kızartarak brokoli köfteleri hazırlayabilirsiniz.