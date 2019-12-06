Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğal antibiyotik kabul edilen, mucizevi bitki sarımsaklı pratik tariflere yer veriyorum. Sarımsak; sert ve keskin kokusu, acımsı tadı sebebiyle, kimi kişiler tarafında pek sevilmiyor olsa da, yemeklere kattığı rahiya ve aroma sebebiyle mutfakların vazgeçilmezidir. Ben bugün sizlere, özellikle Gaziantep yöresinde sıkça yapılan sarımsak turşusunu pratik bir şekilde hazırladım. Diğer yandan acıktığım zaman kesinlikle karşı koyamadığım sarımsaklı ekmeğin en hızlı ve leziz tarifini anlattım. Son olarak da, fırında közlediğim sarımsakları ev yapımı mayonez ile karıştırdım. Patates kızartması ve kızarmış ekmek ile yakışan bu mayonez tarifimi denemenizi şiddetle öneririm. Hepinize şimdiden afiyet olsun.



SARIMSAKLI EKMEK



MALZEMELER

1 adet dilimli baget ekmek

4 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 avuç ıspanak yaprağı

1 tatlı kaşığı kekik

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam maydanoz

YAPILIŞI: Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine baget dilimlerini diziyoruz. Sarımsakları ezip zeytinyağı ve kekik ile karıştırıyoruz. Dilimlerin üzerine önce tereyağı, ardından sarımsaklı-zeytinyağlı karışımı sürüyoruz. Üstlerine doğradığımız ıspanak yapraklarını ve kaşar peynirini serperek fırın tepsisine diziyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



PÜF NOKTASI

Ispanak yerine roka ya da Ege otları da ilave edebilirsiniz. Ayrıca kaşar peyniri yerine rendelenmiş mozarella peyniri de enfes olacaktır.



KONSERVE SARIMSAK



MALZEMELER

15 baş sarımsak

2 su bardağı sirke

1 litre su

6 yemek kaşığı tuz

Kurutulmuş Arnavut biberi

YAPILIŞI: Bir kavanozun içine, kabuklarından temizlenmiş ve güzelce soyulmuş sarımsakları, suyu, Arnavut biberini, sirkeyi ve tuzu koyuyoruz. Malzemeleri koyduktan sonra kavanozun kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. Kavanozu, güneş görmeyen serin bir yerde 20 gün bekletiyoruz.



KÖZ SARIMSAKLI HARDAL TOHUMLU MAYONEZ



MALZEMELER

4 baş sarımsak

1 adet yumurta

1 su bardağı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı taneli hardal

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: İlk olarak önceden ısıttığımız 175 derece fırında sarımsakları közleyerek başlıyoruz. Bunun için folyo kağıdının içine sarımsakları koyuyoruz. Üzerine zeytinyağı ilave edip fırında közlüyoruz. Ayrı bir yerde yumurta, limon suyu, hardal, tuz ve karabiberi çırpıyoruz; ayçiçek yağını yedirerek çırpmaya devam ediyoruz. Közlenmiş sarımsakları ezerek mayonezin içine karıştırıp kıvamını belirliyoruz. Cam kavanozda muhafaza ediyoruz.



PÜF NOKTASI

Sarımsakları mangalda közleyebileceğiniz gibi, mayonezi yaparken de içine taneli hardal ilave etmeyebilirsiniz. Ya da köz sarımsak tadını sevmiyorsanız, kurutulmuş sarımsağı mayoneze ilave edip yakın bir lezzete ulaşabilirsiniz.