Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, son dönemlerin hızla yükselen gastronomi trendlerinden sağlıklı cips konusunu açıyorum. Bugün üç adet atıştırmalık cips hazırladım sizlere. Hepsini fırında yaptım, zira bir kere başlayınca dizi sonuna kadar çıtır çıtır devam edeceksiniz.

Özellikle diyetteyseniz bu cipsleri ara öğünler için yapabilirsiniz. Ofiste evde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Çocuklarınız ve sizin için severek yiyebileceğiniz doğal mısır cipsleri hazırladım.

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



PANCAR CİPSİ



MALZEMELER

1 adet pancar

Zeytinyağı

Tuz

DİP SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı labne peyniri

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Pancarı soyup cips rendesi ile doğruyoruz. İyice kuruluyoruz, yağ spreyi ile zeytin yağı serpiştiriyoruz. Tuz ekleyip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyoruz. 180 derece fırında pancarlar kuruyup kızarana kadar fırınlıyoruz.



ELMA CİPSİ



YAPILIŞI: Elmaları incecik dilimliyoruz. Üzerlerine 1-2 damla limon suyu damlatarak parmağımızla yüzeyine yayıyoruz. Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye diziyoruz ve üzerine tarçın serpiyoruz. 100 derece fırında 1 saat tutuyoruz.



MALZEMELER

2 adet elma

Yarım limon

Tarçın



BAHARATLI MISIR CİPSİ



MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

Yarım su bardağı un

1 diş sarımsak

Yarım kuru soğan

Tuz

Kekik

Nane

Pul biber

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

SOS İÇİN:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı nane kekik ve pul biber

YAPILIŞI: Mısır ununu ve unu bir kaba alıyoruz. İçine soğan ve sarımsağı rendenin en ince kısmıyla rendeleyip ekliyoruz. Sonra baharatları da ekliyoruz. Sevdiğiniz başka baharatlar da olabilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar azar azar su ekliyoruz. Sonra hamur kıvam aldığında tezgahın üzerine un serpip ince bir şekilde açıyoruz. İstediğimiz şekli verip kızartıyoruz.