Akşama misafirlerim var, güzel bir balık sofrası hazırlamak istedim. Levrek buğulama yapacağım, ancak bu sefer farklı. Çok lezzetli kremalı bir tarifim var. Yanına da nefis bir çıtır lahana salatası ve buzluğa attığım çileklerden pelte hazırlıyorum. Hadi bakalım ben mutfağa, hemen başlamalıyım. Hepsi maksimum bir saat içerisinde pişer diye düşünüyorum.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



SOSLU MOR LAHANA SALATASI



MALZEMELER

1/2 adet mor lahana

3 adet yeşil biber

2 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı toz şeker

SOSU İÇİN:

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Karıştırma kabına ince kıyılmış lahana, jülyen doğranmış yeşil biber, rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan ve bir su bardağı toz şekeri koyup iyice harmanlayın. Sosu hazırlamak için; tencereye tüm sos malzemelerini koyun. Orta dereceli ateşte ikiüç dakika kaynatın. Sıcak sosu, karıştırma kabındaki salatanın üzerine gezdirin. Salatayı iyice karıştırıp hemen servis edin.



ÇİLEK PELTESİ



MALZEMELER

1 kg. çilek

3 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI: Çilekleri ezin, suyunu süzün ve üç bardağını ayırın. Yetmezse su ilave edin. Tencereye önce şekeri, sonra nişastayı ekleyip ikisini iyice harmanlayın. Ayırdığınız çilek suyunu ilave edin, nişasta ve şekeri iyice erittikten sonra tencereyi ateşe koyun. Sürekli karıştırarak boza kıvamına gelinceye kadar pişirin. 2-3 saat buzdolabında bekletip servis edin. NOT: Bu mayhoş pelte, Osmanlı geleneğinde pilavın yanında sunulurdu. Osmanlı saray mutfağında 15'inci yüzyıldan itibaren sürekli bulunan bir tatlıdır.



LEVREK BUĞULAMA



MALZEMELER

BALIK SUYU İÇİN:

Levreğin yüzgeçleri ve kesilmiş kemikleri

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet kereviz sapı

1 diş sarımsak

Birkaç maydanoz sapı

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

BUĞULAMA İÇİN:

3 adet levreğin filetosu (6 parça)

2 adet domates

400 gr. kültür mantarı

1 adet soğan

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

100 ml. krema ( 1 kutunun yarısı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI: Balık suyu için, kemikleri soğuk suda yıkayın. Orta boy bir tencereye tüm malzemeleri alıp tamamını soğuk su ile doldurun. Kaynama noktasına getirin ve ara ara köpüğünü alıp en kısık ateşte kapağı açık olarak bir saat pişirin. Hazır olunca süzgeç veya tülbent yardımı ile süzüp kenara alın. Uzun ince doğranmış soğanları zeytinyağı ve tereyağında kavurun. Doğranmış mantarları ilave edin. Sıra ile iri doğranmış biber ve sarımsak ekleyin. Un ilavesi yapıp bir-iki dakika kavurun. Domatesi ilave edip karıştırın. Balık suyundan 3-4 kepçe ilave edip karıştırın. Defne yaprağı, tuz, karabiber, bir çimdik şeker de ilave edin. 10 dakika kapağı kapalı kısık ateşte tıngırdatın. Kremayı bir kaba alın ve içine sıcak balık sulu sostan birkaç kaşık alıp karıştırın. Bu karışımı tencereye aktarın. Üçe bölünmüş, tuz ve karabiber ile lezzetlendirilmiş levrekleri üzerine dizin ve kısık ateşte kapağı açık 10-12 dakika pişirin. Ara ara sosu üstlerine dökün.