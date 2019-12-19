Bugün sizlere evde yapabileceğiniz, dışarıdaki kumpirlere taş çıkartacak iki tarif hazırladım. Peki nedir kumpir? Kumpirin hikayesi çok yenidir. Yugoslavya'da alüminyum folyoda pişirilen, içine salata konulan patatese krumpir denilmektedir. İngilizlerin içine sos koyarak yediği patates, 1991 yılında ülkemize getirildiğinde bize has zengin mezelerle doldurularak yepyeni bir ürün olmuştur. Türkiye'de yapılan kumpir, tereyağı, kaşar ve çeşitli leziz salatalar, mezeler ve soslar katılarak hazırlanan bir üründür. Şekli benzediği için adını Yugoslav krumpir'den almıştır. Ancak fırında pişirilmesi ve kendine has içeriği ile kumpir Türk mutfağının bir ürünüdür. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile. Hepinize afiyet olsun.



EV YAPIMI KUMPİR



MALZEMELER

3-4 adet patates

1-2 yemek kaşığı kadar tereyağı

1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

Tuz

Üzeri için tercihe göre istenen malzemeler kullanabilirsiniz

YAPILIŞI: Patatesler yıkanarak bol suda haşlanır. Pişip pişmedikleri çatal batırılarak anlaşılabilir. Daha sonra ocaktan alınarak suyu süzülür ve el yakmayacak kadar soğuduklarında kabukları soyularak geniş bir kaseye alınır. Tuz, kaşar peyniri ve tereyağı eklenerek çatalla veya patates ezici ile patatesler ezilir. Patateslerin içleri henüz sıcak olacağından tereyağı ve peynirler kolaylıkla eriyecektir. Patatesler soğumadan uygun kaselere bölüştürülür. Üzerine kumpirde sevdiğiniz malzemeleri yerleştirebilir veya sade olarak ketçap mayonezle servis edebilirsiniz.



SÜZME YOĞURTLU MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı vişne reçeli

YAPILIŞI: Süt ve şeker, küçük bir tencerede kaynatılır. Nişasta, çok az su ile karıştırılarak akıcı kıvama getirilir. Daha sonra sütlü karışıma ilave edilerek saat yönünde hızlıca karıştırılır. Hazırlanan bu karışım hafif soğutulduktan sonra içine yoğurt ilave edilip karıştırılır. Meyve taneleriyle süsleyerek servis edilir.



TEPSİDE PRATİK KUMPİR



MALZEMELER

6-7 adet orta boy patates

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı konserve mısır

1.5 su bardağı haşlanmış bezelye

1. 5 su bardağı haşlanmış havuç

1.5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

5 adet uzun sosis

Yeşil ve siyah zeytin

1 çay bardağı kornişon turşu

1 tatlı kaşığı salça, ketçap

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp ezin. İçine tereyağı, tuz ve 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın. Püreyi yapışmaması için yağlanmış ya da su ile ıslatılmış fırın kabına elinizle bastırarak her tarafa eşit gelecek şekilde yayın. Ayrı bir tavada bir tatlı kaşığı salça ile halka halka doğranmış sosisleri soteleyin ve patatesin üzerine yayın. Onun üzerine halka halka doğranmış zeytin, kornişon turşu, mısır, havuç ve bezelye karışımını dökün. En üstüne kalan kaşar peynirini serpiştirip 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin. Ketçap ve mayonez eşliğinde servis edin.