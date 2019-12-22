İdilika'nın Mutfağı'na bugün, çok eski çağlardan beri bilinen ve kullanılan bir bitki olan efsanevi biberiyeyi konuk ediyoruz. Biberiye aşk tanrıçası Afrodit'e adanmıştır. Avrupa'da gelinlerin düğünlerinde taşıdıkları çiçek buketinin içinde bağlılık simgesi olarak yer almıştır. Biberiye o kadar enteresandır ki; sakızsı, acılı, son derece güçlü ve keskin bir kokusu vardır. Salatalara ve salçalara çeşni katar, et, tavuk, balık yemeklerinin kokularını hafifletir, sindirimlerini kolaylaştırır. Sirkeyle karışımından salata sosu yapılır. Kuzu, koyun, dana etiyle çok iyi uyuşur, domates sosunun lezzetini artırır. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



BİBERİYELİ ANTRİKOT



MALZEMELER



4 adet dana antrikot

1 dal biberiye

1 tatlı kaşığı kimyon tohumu

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber



YAPILIŞI:

Öncelikle tavayı ısıtıyoruz ve antrikotları kızgın tavaya atıp arkalı önlü mühürlüyoruz. Sonra antrikotları alıyoruz. Yine aynı tavanın içerisine tereyağını ilave edip ezilmiş sarımsakları iki dakika çeviriyoruz. Kırmızı toz biberi ve kimyon tohumlarını atıp antrikotları içine yerleştiriyoruz. Biberiye dallarını etlerin üzerine dizip kapağını kapatıyoruz. İyice piştiğine emin olduğumuzda tuz ilave ediyoruz.



BİBERİYELİ PİDE



MALZEMELER



1.5 su bardağı ılık su

1 paket yaş maya (42 gr.)

1 yemek kaşığı toz şeker

4 su bardağı un

2 tatlı kaşığı tuz

Zeytinyağı

1/4 su bardağı parmesan peyniri

Biberiye

Taze çekilmiş karabiber

1 adet kırmızı soğan

Yarım kase dilim zeytin



YAPILIŞI:

Mayayı ve bir yemek kaşığı toz şekeri ılık suda eritiyoruz. Dört su bardağı unu ve iki tatlı kaşığı tuzu geniş bir kapta karıştırıyoruz. Ortasını havuz gibi açıp eriyen mayayı döküyoruz. Bir yandan zeytinyağı ekleyip 10 dakika yoğuruyoruz. Streçleyip oda sıcaklığında üç saat bekletiyoruz. Üç saat sonunda iki-üç dakika daha yoğuruyoruz ve yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine hamuru yayıyoruz. Hamurun üzerine zeytinyağını, parmesan peynirini, biberiyeyi ve karabiberi serpip kırmızı soğanları dilim zeytinlerle birlikte üzerine dizip önceden ısıtılmış 200 derece fırında 20-25 dakika pişiriyoruz.