İdilika'nın Mutfağı'nda alelacele, son derece pratik, kolay bulunabilir malzemelerle lezzetli bir sofra hazırlıyoruz. İlk olarak, ismiyle akıllarımıza kazınmış, lezzetiyle damaklarımızda yer etmiş kadınbudu köfte tarifi ile başlıyorum. Kadınbudu köfte; Osmanlı mutfağı yani saray mutfağı ve çevresinde yaşayanların yüzyıllar boyunca sofralarından eksik etmediği hoş ve lezzetli bir köfte çeşidi. Adının nereden geldiği meçhul... Kadınbudu köfteyi mutlaka kızgın yağda, yakmadan kızartmak gerekir ki üstü çıtır, içi yumuşak olsun. Ayrıca önemli bir husus da, servisinin ılık veya soğuk yapılmasıdır. Lezzetine ancak böyle varılır.



ÇITIR PATATES PÜRESİ



Sizlerle küçük bir püf noktası paylaşmak isterim. Patatesler, haşladıktan sonra sıcaklığını kaybetmeden hemen tereyağı ve kaşar peyniri ile karıştırılmalıdır. Böylece çok daha lezzetli olacaktır. Bir porsiyonu yaklaşık 491 kaloridir. Patatesin nişasta içeriği yüksek olduğu için, kaşık kaşık yemenizi tavsiye etmiyorum. Hepinize afiyet olsun.



FIRINDA PATATES PÜRESİ



MALZEMELER

6 adet haşlanmış patates

1 çay bardağı süt

2 su bardağı kaşar peyniri

50 gr. margarin veya tereyağı

Tuz

YAPILIŞI: Haşlanmış patatesleri çatal yardımı ile topak olmayacak şekilde iyice eziyoruz. Fırına süreceğimiz tepsiye, ezdiğimiz patatesleri döküyoruz, içine süt, bir su bardağı kaşar peyniri, tuz ve margarini koyup tekrar homojen hale getirene kadar eziyoruz ve tepsiye döşüyoruz. Üzerine tereyağı veya margarin ekliyoruz. 250 derece fırına atıyoruz. Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



KAKAOLU CEVİZLİ UN HELVASI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı su

125 gr. tereyağı

1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker

2 çorba kaşığı kakao

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu ve cevizi ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ve rengi dönünce toz şekeri ilave edip iyice kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen helvayı ayrı bir kaba alıp içine kakaoyu ekleyerek iyice karıştırıyoruz. Bir kaşık yardımıyla helvamıza şekil veriyoruz.



KADINBUDU KÖFTE



MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma

1 adet iri kuru soğan

1 adet yumurta

1 kahve fincanı pirinç

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

BULAMAK İÇİN:

1/2 çay bardağı galeta unu

1/2 çay bardağı buğday unu

1 adet yumurta

KIZARTMAK İÇİN:

2-3 su bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Yanmaz tavaya iki-üç kaşık su ve kıymanın yarısını koyup kavuruyoruz. Kıymayı ateşten almaya yakın rendelenmiş ve suyu sıkılmış soğanları ekliyoruz. Bir dakika kadar kavurup ocaktan aıyoruz ve kıymayı soğumaya bırakıyoruz. Diğer yandan pirinci haşlıyoruz. Yoğurma kabına soğumuş kıyma, çiğ kıyma, haşlanıp süzülmüş pirinci alıyoruz. Yumurtayı ve baharatları ekleyerek köfte harcını yoğuruyoruz. Kendini çekmesi ve dinlenmesi için en az iki saat buzdolabında bekletiyoruz. Kızartma aşamasında, yağı derin kızartma tenceresine alıyoruz. Köftelere iri oval şeklini veriyoruz. Unu ve galeta ununu bir kapta karıştırıyoruz. Ayrı bir kasede yumurtaları çırpıyoruz. Köfteleri önce unlu karışıma, daha sonra çırpılmış yumurtaya bulayıp kızgın yağda kızartıyoruz.