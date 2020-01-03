Bugün az maliyetli bir balık menüsü hazırladım sizlere. Herkes bu menüyü, kolaylıkla bulabileceği malzemelerle rahatlıkla yapabilir. Uskumru balığı ülkemiz sularında da bulunan, ve kolyoz ile oldukça karıştırılan, yüksek Omega-3 değerlerine sahip lezzetli bir balıktır. Yağlı olanları genelde ızgara ve fırında pişirilse de kızartılmaya müsaittir. Ülkemiz sularındaki yerli uskumrunun son yıllarda azalması nedeniyle Norveç'ten gelen dondurulmuş uskumrular tercih ediliyor.



MOR LAHANAYI SOFRANIZDAN EKSİK ETMEYİN

İhtiyacınız olan bir diğer malzeme ise mor lahana. Salatası, mezesi ve turşuşu da yapılabilen mor lahana, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirerek soğuk havalara karşı direnç kazanmamıza yardımcı olur. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



ÇITIR USKUMRU



MALZEMELER

5 adet uskumru fileto

3 yemek kaşığı galeta unu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı zerdeçal

Tuz

YAPILIŞI: Fileto halindeki uskumrumuzu yıkayıp süzüyoruz. Tuzlayarak zeytinyağı ile her tarafını yağlıyoruz. Üzerine galeta unu ve zerdeçal karışımı serptikten sonra yağlı kağıt serili tepsiye diziyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişiriyoruz.



MOR LAHANA SALATASI



MALZEMELER

Yarım mor lahana

1 adet limon

2 yemek kaşığı sirke

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

Zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Önce mor lahanayı ince şekilde doğruyoruz. Tuz ve sirke ile ovarak lahananın diriliğini kaybetmesini sağlıyoruz. Yumuşayan lahanaya kıyılmış yeşillikleri, limon suyunu, nar ekşisini ve zeytinyağını ilave ediyoruz.



PÜF NOKTASI



Mor lahanaların turşu tadında ve kütür kütür olması için doğradıktan sonra sirke ve tuz ile ovmamız gerekiyor.



KAŞARLI MANTAR DOLMASI



MALZEMELER

12 adet büyük mantar

2 tane közlenmiş kırmızı biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

YAPILIŞI: Mantarları güzelce yıkıyoruz, sonra saplarını ayırıp tepsiye diziyoruz. Kırmızı biberi ve mantarın saplarını ufak ufak doğruyoruz. Bir kaba koyup üzerine rendelenmiş kaşarı ekleyip karıştırıyoruz. Sonra tepsiye dizili mantarların içine koyuyoruz. Üzerine eritilmiş tereyağı gezdiriyoruz. 200 derecede ısınmış fırında pişiriyoruz.