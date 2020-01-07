Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, lezzet şöleni tadında bir sofraya konuk oluyoruz. 20 senedir İzmir'de yaşayan, aslen Kayserili olan Lütfiye Açıkalın, sizlere özel nefis tarifler hazırladı. Ülkemizin her köşesi adeta yemek cenneti. Hangi ilimizden bahsetsek adından söz ettirecek bir yöresel lezzetle karşı karşıya kalıyoruz. Bu kulvarda şöhrete sahip göz bebeklerimizden bir tanesi de hiç şüphesiz Kayseri'dir. Biliyorsunuz ki Kayseri'de mantı denilince akan sular durur. Öyle ki mantının bin bir çeşidi yapılır ama en meşhur olanı da bir kaşığa kırk tane sığan mantıdır. Sofrasına konuk olduğumuz Sevgili Lütfiye Açıkalın, bizler için Kayseri yöresinin meşhur tariflerinden yağ mantısını hazırlamış. Bildiğiniz tüm yağ mantısı ve pişi türevi tarifleri unutun, ben hayatımda bu kadar hafif, bu kadar pofidik mantı yemedim. Siz de ilk fırsatta deneyin. Parmaklarınızı da yiyebilirsiniz, aman dikkat.



TAHİN VE PEKMEZ UYUMU



Nevzinenin isminin nereden geldiği tam olarak bilinmemekle birlikte, geleneksel bir Kayseri tatlısı. Nevzine; önemli misafirlere, oğlan doğuran gelinlere ikram ediliyormuş. Nevzine, ayrıca bence tahin ve pekmezin büyük aşkını kanıtlar nitelikte. Tahin, tatlının hamurunda, pekmez ise şerbetinde gizlenmiş.. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşmak dileği ile...



HALKA



MALZEMELER

Yarım su bardağı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı zeytinyağı (isterseniz fındık yağı ile de karıştırabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tahin

Yarım paket yaş maya

1 yemek kaşığı çörek otu

2 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta

Susam

Çörek otu

YAPILIŞI: Öncelikle ılık su içinde yaş mayayı eritiyoruz. Ardından tüm malzemeyi karıştırıp aldığı kadar un ilave ediyoruz. Kulak memesi kıvamından daha sert bir hamur elde ediyoruz. Hamur olunca çubuk şekli veriyoruz ve yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine alıyoruz. Üzerine çırptığımız yumurtayı sürüp çörek otu ve susam serpiyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



NEVZİNE



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 su bardağı zeytinyağı

100 gr. oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı su

2 yemek kaşığı tahin

Yarım çay kaşığı tuz

1 paket kabartma tozu

Bol miktarda ceviz

Aldığı kadar un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

Yarım su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Şerbeti kaynatıyoruz, ocaktan alınca pekmezi ilave ediyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Hamur malzemesini sert bir hamur olacak şekilde yoğurup fırın tepsisine elimizle bastırıyoruz ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Hamur fırından çıktıktan 5 dakika sonra üzerine soğumu şerbeti döküyoruz.



YAĞ MANTISI



MALZEMELER

600 gr. un

Yarım paket yaş maya

1 yumurta

5 dolu yemek kaşığı yoğurt

Yarım su bardağı zeytinyağı

İÇİ İÇİN:

300 gr kıyma

1 tutam maydanoz

Tuz

Kırmızıbiber

Kızartmak için sıvıyağ

SERVİS EDERKEN:

Sarımsaklı yoğurt

Domates sos ve sumak

YAPILIŞI: Öncelikle yaş mayayı ılık suda erittikten sonra, tüm malzemeyi su ilave ederek yoğuruyoruz. Mayalanması için üzerini temiz bir bez ile örtüp bekletiyoruz. Hamur mayalanınca bezelere ayırıyoruz. Bezeleri yarım santim kalınlığında açıyoruz. Büyük kare dilimler halinde kesiyoruz. Ayrı bir yerde kıyma, kırmızı biber, tuz ve maydanozu karıştırıyoruz. Kare hamurların ortasına kıymalı harcı koyup dört kenarını ortada birleştirerek kapatıyoruz. Derin bir tencerede yağı kızdırıyoruz ve mantıları kızartıyoruz. Kızaran mantıların üzerine kavrulmuş biber salçası ya da domates sosu döküyoruz. Sarımsaklı yoğurt ve sumak ilavesi ile servis ediyoruz.