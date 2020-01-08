Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Marmara ve Karadeniz'deki balıkçıların gözdelarendan biri olan hamsiyi mercek altına alıyorum. Arkadaşım Tolga Köse, ne zamandır benden güzel bir hamsili pilav tarifi istiyordu. İşte şimdi o tarifi veriyorum. Karadeniz'in hırçın suları kadar hareketli ve zeki olan insanlarının zekasını ve enerjisini hamsiye bağlamak çok da yanlış olmaz sanırım. İşte tam bu mevsimde Marmara'daki balıkçılar, bölgenin Karadeniz kıyılarına kadar giderek hamsi avlamaya çalışıyor.



NASIL TÜKETMELİYİZ?



Hamsinin envai çeşidini pişiren Karadenizliler, hamsiden en çok fayda sağlayan toplum olarak biliniyor. Hamsiyi kızartma olarak tercih ettiğiniz takdirde vitaminlerinden ve minerallerinden çok az faydalanırsınız. Bu nedenle hamsiyi kızartma olarak tercih etmemelisiniz. Hamsiyi her zaman buğulama ya da fırında sebzeyle birlikte pişirmelisiniz. Bu şekilde hamsi, doğrudan sağlığınız için etkili bir besin olur. Hepinize afiyet olsun.



HAMSİ KUŞU



MALZEMELER

1 kg. hamsi

1/2 demet taze soğan

1/2 demet maydanoz

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı mısır unu

1/2 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

3 adet yumurta

1/2 su bardağı mısır unu

3/4 su bardağı ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Kafa ve kılçık kısımlarını ayıkladığımız hamsileri fileto haline getiriyoruz. Bol suda yıkayıp fazla sularını kağıt havlu yardımıyla alıyoruz. Taze soğanların yeşil kısımlarını ince ince doğruyoruz. Ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyıyoruz. Kuru soğanı ince ince kıyıyoruz. Doğranmış yeşillikler, kuru soğan, mısır unu, nane, tuz ve taze çekilmiş tane karabiberi derin bir kasede karıştırıyoruz. Fileto haline gelen hamsilerden iki tanesini düz bir tabağa alıyoruz. Birinin üzerine hazırladığımız karışımdan sürüp diğerini üzerine sıkıca kapatıyoruz. İki hamsiyi birbirine yapıştırıp yassı köfteler hazırlıyoruz. Yumurtaları derin bir kasede çırpıyoruz. Mısır ununu düz bir tabağa yayıyoruz. Hazırladığımız hamsi kuşlarını, çırpılmış yumurtaya ve mısır ununa bulayıp derin bir tavada kızdırdığımız ayçiçek yağında kızartıyoruz.



HAMSI TAVA



MALZEMELER

1 kg. hamsi

Tuz

Un

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Hamsileri 30 dakika su dolu bir kabın içerisinde bekletiyoruz. Hamsileri bir kaba alıyoruz. Ayıkladığımız hamsileri yıkıyoruz ve süzgece koyuyoruz. Suyu süzülen hamsilere tuz ilave ediyoruz ve iyice karıştırıyoruz. Bir kabın içerisine hamsileri alıyoruz, üzerine fırınlanmış mısır ununu ilave ediyoruz. Tavaya sıvı yağımızı koyuyoruz. Yağ kızdıktan sonra unladığımız hamsileri tavaya diziyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz. Düz bir kapak yardımıyla ters çevirip diğer yüzünü de pişiriyoruz.



HAMSİLİ PİLAV



MALZEMELER

800 gr. hamsi

100 ml. zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

25 gr. çam fıstığı

200 gr. pirinç

40 gr. kuş üzümü

400 ml. sıcak su

1 tatlı kaşığı kuru nane

1/2 demet dereotu

1 yemek kaşığı mısır unu

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Pirinci ve kuş üzümlerini ayrı ayrı kaplarda sıcak suya basıyoruz. Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarıyoruz. Kuru soğanı doğruyoruz. Zeytinyağını ısıtıp soğanları ekliyoruz. Orta ateşte karıştırarak, soğanlar yumuşayana kadar soteliyoruz. Pirinci yıkayıp süzüyoruz. Tuz ve karabiber serpip karıştırıyoruz. Kuru nane ve süzdüğümüz kuş üzümlerini ekleyip karıştırıyoruz ve sıcak suyu ilave ediyoruz. Fırın kabının dibini yağlıyoruz, mısır ununun yarısını serpiştiriyoruz. Kabın dibini, hamsilerle kaplıyoruz. Dereotunu ekleyip karıştırıyoruz. Bekletmeden kapta bulunan hamsilerin üstüne yayıp bir kaşık yardımıyla düzeltiyoruz. Kalan hamsileri pilavın üstüne dizerek kaplıyoruz. 180 derece fırında yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.