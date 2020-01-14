Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, doğanın bize sunduğu en güzel lezzetlerden biri ve aynı zamanda omega 3 zenginliği bakımında şifa deposu bir besin olan cevizden söz edeceğim. Ceviz; çok az sayıda besin türünün içerdiği çok güçlü antioksidan görevi gören elementler barındırır. Bunlardan biri olan aminoasitler kalp sağlığının korunmasına yardımcı olurken, omega 3 yağının içerdiği alfa-linolenik asit patolojik kan pıhtısını önemli ölçüde engeller. Günde ortalama üç ceviz tüketen bir kişi, kalp sağlığı için çok önemli bir önlem almış olur.



CEVİZİN DE BİR TARİHİ VAR



Ceviz, Orta Asya sıradağlarının doğal bitki örtüsüdür. Buradan Sincan'a, Kazakistan'a, Türkmenistan'a, İran'a, Irak'a, Azerbeycan'a, Gürcistan'a, Türkiye'nin doğusuna geçmiş ve zamanla Türkiye'nin tamamına yayılmıştır. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



CEVİZ KROKANLI ISPANAK SALATASI



MALZEMELER

KROKAN İÇİN:

1 su bardağı ceviz

Yarım su bardağı toz şeker

SALATA İÇİN:

1 paket baby ıspanak

Yarım kase kurutulmuş domates

100 gr. parmesan

SOS İÇİN:

1 kahve fincanı balsamik sirke

1 kahve fincanı zeytinyağı

1 yemek kaşığı soya sosu

YAPILIŞI: Önce krokanı yapıyoruz. . Cevizleri ikiye kırıyoruz. Bir teflon tavada şekeri eritiyoruz. İyice erimiş fokurdayan karamelin içine cevizlderi atıp beraberce biraz kavuruyoruz. Sıcakken kaşık yardımı ile yağlı kağıdın üzerine döküyoruz ve donmalarını bekliyoruz. Salatayı servis ederken, ıspanakların üzerine kurutulmuş domates ve ceviz krokanlarını paylaştırıyoruz. Sosunu döküp parmesan ile servis ediyoruz.



CEVİZLİ ÇORBA



MALZEMELER

6 su bardağı tavuk suyu

2 diş sarımsak

2 dal taze soğan

1/5 su bardağı doğranmış ceviz

1 çay kaşığı rendelenmiş muskat

ÜZERİ İÇİN:

1-2 dal taze kişniş

İri çekilmiş ceviz içi

YAPILIŞI:

Sarımsak, taze soğan ve cevizleri kavuruyoruz. Daha sonra tavuk suyunu ve baharatlar ilave ediyoruz. Kısık ateşte 30 dakika kaynattıktan sonra blendırdan geçiriyoruz



PATATESLİ CEVİZLİ ÇİĞ KÖFTE



MALZEMELER

3 çay bardağı çiğ köftelik bulgur

3 orta boy patates

3 diş sarımsak

Yarım soğan

Yarım su bardağı ince çekilmiş ceviz

1.5 yemek kaşığı isot

1.5 tatlı kaşığı karabiber

1.5 tatlı kaşığı tarçın

1.5 tatlı kaşığı yenibahar

1 tatlı kaşığı pul biber

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Zeytinyağı

YAPILIŞI: İsot biberini bir kaseye alıyoruz, üzerini 1 parmak geçecek kadar zeytinyağı koyup kenara alıyoruz. Patateslerin kabuklarını soyup haşlıyoruz. Bir kaba üç çay bardağı bulguru koyup üzerine patatesi haşladığımız sudan iki çay bardağı döküp karıştırıyoruz. Üzerini kapatıp 15 dakika dinlendiriyoruz. Dinlenen bulguru elimizle ezerek yoğurmaya başlıyoruz. Domates salçası, biber salçası ve biraz zeytinyağı ekleyip 5 dakika yoğuruyoruz. Soğan ve sarımsağı rendeleyip bulgura ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgurun kuruluğunu azaltmak için ara ara elimizi zeytinyağına batırıyoruz. Baharatları ekleyip yoğurmaya devam ediyoruz. Bulgur iyice ezilince patatesleri ekliyoruz. Üzerine zeytinyağı gezdirip hamur gibi olana kadar yoğurmaya devam ediyoruz. En son cevizini ekleyip yoğuruyoruz ve elimizle şekil veriyoruz.