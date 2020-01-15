Akşama misafirlerim var, güzel bir balık sofrası hazırlamak istedim. Levrek buğulama yapacağım, ancak bu sefer farklı, çok lezzetli kremalı bir tarifim var. Yanına da nefis bir çıtır lahana salatası ve buzluğa attığım çileklerden pelte hazırlıyorum. Hadi bakalım ben mutfağa, hemen başlamalıyım. Hepsi maksimum 1 saat içerisinde pişer diye düşünüyorum. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tradresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



ÇİLEK PELTESİ



MALZEMELER

1 kg. çilek

3 yemek kaşığı buğday nişastası

6 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI: Çilekleri ezin, suyunu süzün ve 3 bardak çilek suyu ayırın. Yetmezse su ilave edin. Tencereye önce şekeri ve sonra nişastayı ekleyip ikisini iyice harmanlayın. Üç bardak çilek suyunu ilave edin, nişasta ve şekeri iyice erittikten sonra tencereyi ateşe koyun. Sürekli karıştırarak boza kıvamına gelinceye kadar pişirin. İki-üç saat buzdolabında bekletip servis edin. Not: Bu mayhoş pelte Osmanlı geleneğinde pilavın yanına sunulur. Osmanlı saray mutfağında 15.yy'dan itibaren sürekli bulunan bir tatlıdır.



SOSLU MOR LAHANA SALATASI



MALZEMELER

1/2 adet mor lahana

3 adet yeşil biber

2 adet havuç

1 adet soğan

1 su bardağı toz şeker

SOSU İÇİN:

1 su bardağı elma sirkesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 tatlı kaşığı şeker

2 tatlı kaşığı fesleğen

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı maydanoz

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Karıştırma kabına ince kıyılmış lahana, jülyen doğranmış yeşil biber, rendelenmiş havuç, piyazlık doğranmış soğan ve toz şekeri koyup iyice harmanlayın. Sos için; tencereye tüm sos malzemelerini koyun. Orta dereceli ateşte 2-3 dakika kaynatın. Sıcak sosu, karıştırma kabındaki salatanın üzerine gezdirin. Salatayı iyice karıştırıp hemen servis edin.



LEVREK BUĞULAMA



MALZEMELER

BALIK SUYU IÇIN:

Levreğin yüzgeçleri kesilmiş kemikleri

1 adet havuç

1 adet soğan

1 adet kereviz sapı

1 diş sarımsak

Birkaç maydanoz sapı

1 adet defne yaprağı

1 çay kaşığı tane karabiber

BUĞULAMA IÇIN:

3 adet levreğin filetosu (6 parça)

2 adet domates

400 gr. kültür mantarı

1 adet soğan

3 adet sivri biber

2 diş sarımsak

100 ml. krema (1 kutunun yarısı)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 adet defne yaprağı

YAPILIŞI: Balık suyu için, kemikleri soğuk suda yıkayın. Orta boy bir tencereye tüm malzemeleri alıp tamamını soğuk su ile doldurun. Kaynama noktasına getirin ve ara ara köpüğünü alıp en kısık ateşte kapağı açık 1 saat pişirin. Hazır olunca süzgeç veya tülbent yardımı ile kepçe kepçe süzüp kenara alın. Uzun ince doğranmış soğanları zeytinyağı ve tereyağında kavurun. Doğranmış mantarları ilave edin. Sıra ile iri doğranmış biber ve sarımsak ekleyin. Un ilavesi yapıp bir-iki dakika kavurun. Domatesi ilave edip iyice karıştırın. Balık suyundan 3-4 kepçe ilave edip karıştırın. Defne yaprağı, tuz, karabiber, bir çimdik şeker de ilave edin. 10 dakika kapağı kapalı kısık ateşte tıngırdatın. Kremayı bir kaba alın ve içine sıcak balık sulu sostan birkaç kaşık alıp karıştırın. Bu karışımı tencereye aktarın. Üçe bölünmüş, tuz ve karabiber ile lezzetlendirilmiş levrekleri üzerine dizin ve kısık ateşte kapağı açık olarak 10-12 dakika pişirin. Ara ara sosu üstlerine dökün.