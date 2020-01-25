Bugün İdilika'nın Mutfağı'nda kış aylarının olmazsa olmaz sebzesi lahanadan bahsetmek istiyorum. Rus mutfağından transfer ettiğimiz kapuska yemeğinin pek alışkın olmadığımız versiyonlarını sizler için pişirdim. Lahana, özellikle Karadeniz yöresinin milli yemeğidir demek yanlış olmaz. Türk mutfağında kapuskası, turşusu, sarması gibi birçok çeşidi yapılır. Lahananın tarih içerisindeki süreçte ilk ne zaman ve nerede yetiştirildiği tam olarak bilinmiyor. Eski Roma ve Yunan medeniyetlerinde ilaç olarak kullanılan lahananın, elde olan verilere göre, M.Ö 1000 yılından önce Avrupa'da yetiştirildiği düşünülmektedir. Eski Yunan medeniyetlerinde lahana, müshil olarak kullanılmaktaymış. Ben bugün lahana turşusundan da yemek yaptım. Bakalım beğenecek misiniz?



KAŞARLI KAPUSKA



MALZEMELER



1 adet lahananın yarısı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

Yarım çay bardağından biraz fazla pirinç

Birkaç dal maydanoz ve dereotu

1 su bardağı kaşar

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

Kimyon



YAPILIŞI:

Lahanayı ince doğrayıp güzelce yıkıyoruz. Soğanı yağda kavurup salçayı ekliyoruz. Biraz çevirdikten sonra lahanaları ekleyip suyunu çekene kadar kavuruyoruz. Pirinci ekleyip az su koyup sulu olmamasına özen gösteriyoruz. Baharatları ekleyip pişiriyoruz. Ocağı kapatmaya yakın maydanoz ve dereotunu ekliyoruz. Piştikten sonra borcama döküyoruz ve kaşarı serpiyoruz. Önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.



LAHANA TURŞULU KAPUSKA



MALZEMELER



1 adet küçük lahana

1 yemek tabağı lahana turşusu

1 avuç pirinç

125 gr. kıyma

2 yemek kaşığı domates ve biber salçası

1 adet soğan

5 yemek kaşığı zeytinyağı

3 çay kaşığı pul biber

Tuz



YAPILIŞI:

Lahanayı doğruyoruz. Diğer taraftan soğanı doğrayıp zeytinyağında kavuruyoruz. Kıymayı ilave ediyoruz. Ardından salçayı ekleyip kavuruyoruz. Lahanayı, doğranmış lahana turşusunu ve pirinci ekliyoruz. Pul biberi koyduktan sonra tencerenin kapağını kapatıyoruz. Eğer suyu az gelirse çok olmamak şartıyla ilave yapabilirsiniz. Pirinç pişince yemeğimiz hazır demektir.



FIRINDA KAPUSKA



MALZEMELER



3 yemek kaşığı margarin

1 adet lahana

500 gr. kıyma

2 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

3-4 su bardağı et suyu

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Tuz

Karabiber



YAPILIŞI:

Lahanayı, kuru soğanı, biberleri doğruyoruz. Tencerede bir yemek kaşığı margarini kızdırıp içine kıymayı ekliyoruz. Ardından kuru soğanları, sivri biberleri ve domatesleri ekleyip kavuruyoruz. Başka bir tencerede iki yemek kaşığı margarini kızdırıyoruz. İçine salçayı ekleyip kavuruyoruz. Salça pişince içine kıyılmış lahanayı ekleyip karıştırarak pirişiriyoruz. Tuzu, karabiberi ve kırmızı pul biberi ekleyip ateşten alıyoruz. Fırın kabına ilk önce kıymalı harçtan koyuyoruz, üzerine lahana koyup kat kat olacak şekilde tepsiye diziyoruz. Üzerine et suyunu gezdirip 200 derece fırında pişiriyoruz.