İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Güneydoğu Asya mutfağının yöresel tadı köriyi inceliyoruz. Köri; kimyon, biber, zerdeçal, kişniş, karanfil, kakule, zencefil, Hint cevizi, demirhindi ve acı kırmızı biber baharatlarının eklendiği bir karışımdır. Temelde ana malzemesi zerdeçal ve sumak olan köri tozu; parlak sarı bir renge sahip. Rengini içine katılan zerdeçaldan alan karışım, kullanıldığı yemeğe kendine özgü bir renk verir. Yoğun bir tada sahip olan karışım, kokusunu köri yaprağı sayesinde kazanır.



SİNDİRİME YARDIMCI OLUR

Köri, yemeklere kattığı özel tadın dışında sağlığımız için de çok faydalıdır. Eklem ağrılarını dindirmeye, antioksidan özelliği sayesinde hücre yenilenmesine yardımcı olur. Sindirimi destekler, hazmı kolaylaştırır. Bol miktarda kalsiyum içermesiyle kemik sağlığı için de faydalıdır. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğinizde idilikaninmutfagi@sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.



KÖRI SALÇASI



MALZEMELER



3 kaşık un

3 kaşık tereyağı

2 bardak tavuk suyu

1/2 adet soğan

1 çay kaşığı Hindistan cevizi

3 kahve fincanı köri

2 bardak su

Tuz



YAPILIŞI:

Bir kap içerisine yağ koyup eritiyoruz ve su ilave edip karıştırıyoruz. Ocağın üzerine alıyoruz. Sonra azar azar tavuk suyu ve rendelenmiş soğanı ekliyoruz. Bütün malzemeyi karıştırıp yavaş yavaş yediriyoruz.



KÖRİ SOSLU TAVUK



MALZEMELER



1 parça tavuk göğsü

Yarım kutu sıvı krema

2-3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köri

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı parmesan peyniri

1 avuç arpacık soğan



YAPILIŞI:

Öncelikle tavuğumuzu küp küp ya da jülyen şeklinde doğruyoruz. Bir kaba alıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Kekik, karabiber ve kırmızı biberi ekleyip karıştırıyoruz. Üzerini streç folyo ile kapatıp birkaç saat dinlendiriyoruz. Bir tavaya sıvı yağı ve tavuk etlerini alıyoruz. Tavukları çevirerek pişiriyoruz. İki-üç dakika sonra arpacık soğanları da ilave ediyoruz. Tavukların her tarafı altın rengi olunca sıvı kremayı, köriyi ve tuzu ekleyip karıştırıyoruz. Bir-iki dakika pişiriyoruz. İsterseniz parmesan ilave edebilirsiniz.



KÖRİLİ PİLAV



MALZEMELER



1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı tereyağı

1yemek kaşığı sıvı yağ

2 çay kaşığı köri ve tuz

1.5 su bardağı su



YAPILIŞI:

Pirinci yıkıyoruz ve tuzlu suda yarım saat bekletiyoruz. Tenceremize tereyağını koyuyoruz ve eritiyoruz. Sıvı yağı da ekliyoruz ve sıcak suyu tencereye ilave ediyoruz. Kaynayınca, süzdüğümüz pirinçleri ilave ediyoruz. Tuz ile köriyi ekliyoruz ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Tencerenin kapağını kapatıyoruz ve kısık ateşte suyu bitene kadar pişiriyoruz. Ateşten alınca kapağı kapalı şekilde demlenmeye bırakıyoruz.