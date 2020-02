Bugün Sevgililer Günü ama bana uğramıyor. Oldum olası özel günlere soğuk bakan ben, sevgilim olduğu zaman sırf Sevgililer Günü diye bana özel davranmasından pek hoşnut olmuyorum. Yani sevgilimin bana kucağında kocaman bir kalp taşıyan ayıcık hediye etmesine gerek yok. Çok klişe olacak belki ama sadece sevgiyi ifade etmek için ayrıca bir gün belirlenmesine gerek olmadığını düşünüyorum. Bence işin akışını bozuyor.



Tıpkı yılbaşı öncesi olduğu gibi böyle ruhu olan günlerin arifesinde mutfağa girmeyi, belli bir konsept eşliğinde yemekler hazırlamayı ve onları süslemeyi seviyorum. Bugünlük benden bu kadar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün özel günlerimin vazgeçilmesi yeşil pirzola ve çıtır pilav yaptım. Çiçekli pasta da yapımı çok kolay olan ancak minik bir süsleme hilesi ile güzelleşebilen bir pasta oldu. Aşkla kalın, sevgiler...



KESTANE BEĞENDİ YATAĞINDA YEŞİL PİRZOLA



BEĞENDI MALZEMELERI

1 kg. kestane

1 su bardağı süt

1 çay bardağı et suyu veya bulyon

1 çay kaşığı kişniş tozu

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI:

Kestaneler haşlanır, kabukları soyulur. Süt ve et suyu azar azar eklenerek blender'dan geçirilir. Baharatlar eklenir, ocakta karıştırarak ısıtılıp servis edilir.



PIRZOLA MALZEMELERI



BULAMAK İÇİN:

1 kase ekmek kırıntısı

1 bağ maydanoz ve dereotu

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı hardal

YAPILIŞI: Pirzolalar arkalı önlü teflon tavada pişirilir. Üzerlerine hardal sürülür. Maydanoz, sarımsak, dereotu, ekmek kırıntısı rondodan çekilir. Biraz zeytinyağı ilavesiyle bulamaç haline getirilir. Pirzolalar yeşil bulamaca bulanıp servis edilir.



ÇITIR PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı kaynar su

2 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı tel şehriye

50'şer gr. iç fıstık ve iç badem

YAPILIŞI: 2 su bardağı pirinç ayçiçek yağında kavrulur, üzerine kaynar su ve tuz eklenip pilav pişirilir. Pilav üzerinde tereyağında kavrulmuş çıtır şehriler ve tereyağında kavrulmuş iç fıstık ve badem ile servis edilir.



FRAMBUAZLI ÇİÇEKLİ PASTA



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı un

Yarım çay bardağı su

KREMASI İÇİN:

2.5 su bardağı süt

2 çorba kaşığı un

1 çorba kaşığı nişasta

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

Krem şanti ve üzerinde yazan miltar kadar süt

1 paket beyaz çikolata

Çiçekler

YAPILIŞI: Bir kabın içine yumurtaları kırıyoruz. Üzerine şekeri ekleyip mikserle karıştırıyoruz. Üstüne 1.5 su bardağı un, vanilya, kabartma tozu, yarım çay bardağı ılık su ilave edip tekrar çırpıyoruz. Hazırlamış olduğumuz kek harcını yağlı kağıt serilmiş çemberli kalıba döküyoruz. Daha önce 175 derecede ısıtılmış fırında pişiriyoruz. Bir tencereye süt, şeker, nişasta, vanilya, un koyup karıştırarak kremasını pişiriyoruz. Pişmiş olan keki fırında çıkardıktan sonra çemberi ve yağlı kağıdı çıkarıyoruz. Keki, üç parça halinde kesiyoruz. Servis edeceğimiz ayaklı bir tabağa kekin bir dilimini koyup üzerine krema sürüyoruz. Diğer keki üzerine kapatıyoruz. Bu işleme kek dilimi bitene kadar devam ediyoruz. Üzerine kalan kremayı döküyoruz ve sütle çırpılmış krem şantiyle etrafını kaplıyoruz. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritip kaşıkla pastanın etrafından döküyoruz. Bu arada çiçekçiye yaptıracağımız bir aranjmanı pastanın üzerine yerleştiriyoruz ya da gülleri tek tek pastanın üzerine batırıyoruz.