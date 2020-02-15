İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Karagöz ile Hacivat'ın memleketi Bursa'ya konuk oluyoruz. İlk bakışta direkt Osmanlı lezzetlerinin hakim olduğunu gözlemlesem de, Bursa mutfağını biraz inceleyince göçmen etkisini hemen fark ettim. Bursa'ya özgü en meşhur sokak lezzetlerini bizzat yerlerinde tadıp değerlendirince de sizlerle paylaşmam kaçınılmazdı. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CANTIK



MALZEMELER:

1 su bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kuru maya

Aldığı kadar un

İÇ HARCI İÇİN:

2 orta boy domates (rendelenmiş)

2 adet yeşil biber (blenderden geçirilmiş)

2 adet soğan (blenderden geçirilmiş)

1 tatlı kaşığı tuz

400 gr. dana kıyma

2 adet kırmızı biber (blenderden geçirilmiş)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

YAPILIŞI: İlk önce yoğurma kabına kuru maya, şeker ve süt alınır ve 10 dakika bekletilir. Köpüren mayaya diğer sıvılar ve en son un eklenir. 45 dakika mayalanması için beklenir. Tüm iç harç malzemeleri karıştırılır ve dolapta dinlenmeye bırakılır. Mayalanan hamurdan arzu edilen büyüklükte bezeler ayrılır ve her biri daireler şeklinde açılır. Açıldıktan sonra tepsiye dizilir, üzerine yumurta sarısı sürülür ve iç harç koyulur. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişmeye bırakılır.



BURSA'NIN CEVİZLİ LOKUMU



MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kuru maya

1 tatlı kaşığı tuz

Un

İÇ HARÇ İÇİN:

Kırılmış ceviz

1 tatlı kaşığı yenibahar (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı susam

ÜZERI İÇİN:

Sıvı yağ

Yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Hamur için verilen tüm malzemeler yoğrulur, mayalanmaya bırakılır. Mayalanınca sıvı yağ dökülen tezgahta el yardımıyla hamur büyütülür. Tekrar sıvı yağ sürülüp üzerine eşit olarak iç harcı dökülür. Hamur rulo şeklinde içe doğru kıvrılır, ucunu tutturmak için yumurta sarısı sürülür. Rulo hamurdan üç parmak kalınlığında dilimler kesilip dik bir şekilde tepsiye dizilir. Üzerine önce sıvı yağ, daha sonra yumurta sarısı sürülür ve en son susam serpilip 180 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.



BURSA'NIN NEFİS TAHİNLİ PİDESİ



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığından az instant maya

1 su bardağı ılık süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı şeker

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 çay kaşığı tuz

ÜZERI İÇİN:

1 su bardağı tahin

1.5 çay bardağı şeker

1.5 çay bardağı su

Ayırdığımız yumurta sarısı

YAPILIŞI: Yoğurma kabına un alınır, ortasına havuz açılır diğer malzemeler ortasına ilave edilir ve yoğurarak yumuşak bir hamur elde edilir. Üzeri streç filmle kapatılır, ılık bir yerde bir saat kadar mayalanmaya bırakılır. Bu arada tahin, toz şeker ve su bir kaba alınır, şeker eriyene kadar iyice karıştırılır ve kenarda bekletilir. İyice mayalanan hamur tekrar biraz yoğurulur ve 9-10 eşit bezeye ayrılır. Her bir beze tezgahın üzerinde parmaklar kullanılarak yuvarlak açılır, ardından ortasına bastırılarak inceltilip kenarları hafif kalın kalacak şekilde havuz şekli verilir. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine alınır. Ortasına hazırda bekleyen tahinli karışımdan 3-4 tatlı kaşığı konur ve kaşığın arkasıyla yayılır. Bezeler bitene kadar bu işlem tekrarlanır. Her pidenin üzerine 1-2 tutam şeker serpilir ve kenarlarına yumurta sarısı sürülür. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kenarları kızarıncaya kadar pişirilir.