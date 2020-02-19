Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün mis gibi tereyağı ve vanilya kokan çay saati tariflerine yer veriyorum. Hem bu kadar basit ve kulağa alışagelmiş, hem de bu kadar yalın ve net lezzetlere sahip tarifler olması bakımından çok seveceğinize eminim.

Vanilya ismi Latince kökenli Vanilla planifolia'dan geliyor. Genellikle tropikal ülkelerin bir ürünü olup hoş kokusu ve faydaları ile sıkça adından söz ettiriyor. İştah açıcı özelliğinin yanısıra, ayrıca kullanan kişilerde afrodizyak etkisi yaratması, vanilyanın yetiştiği bölgelerde oldukça kıymetli bir bitki olmasına neden olmuş.

Vanilya bitkisi birden çok kullanım şekli ve güzel kokusu nedeniyle birçok yerde karşımıza çıkıyor. Madagaskar ve Meksika gibi ülkeler, bu bitkinin anavatanı. Hem tatlıları süslemek hem de kozmetik alanda farklı şekillerde vanilyadan yararlanmak için, öncelikle vanilyanın yeşil halindeyken toplanması ve haşlandıktan sonra kurutulması gerekiyor.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz.



TEREYAĞLI VANİLYALI KEK



MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağından biraz eksik eritilmiş tereyağı

1 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

2 paket vanilya

3 bardak un

YAPILIŞI: Bir kapta yumurta ve şeker, krema kıvamına gelene kadar iyice çırpılır. Diğer malzemeler de eklenip çırpmaya devam edilir. Kek kalıbı yağlanıp üzerine hafifçe un serpilir. Yaptığımız hamur kek kalıbına dökülerek 160 derecelik fırında kürdan kontrolü yapılarak pişirilir.



TEREYAĞLI VANİLYALI PUDİNG



MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşıgı un

2 yemek kaşıgı mısır nişastası

1 su bardagı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım paket tereyağı

YAPILIŞI: Sütümüzü tencereye döküp şekerle beraber kaynatıyoruz ve toz şeker kullanıyorsak, sık karıştırarak erimesini sağlıyoruz. Diğer taraftan ayrı bir kapta mısır nişastamızı ve unumuzu incelterek sütün içine yavaş yavaş dökerken bir yandan da kıvamını kontrol ediyoruz. Margarini de ekleyerek koyu bir kıvam oluncaya kadar karıştırıyoruz. Hazır olan pudingimizi istediğimiz şekilde süsleyebiliriz.

Not: Yarım margarini isteğe bağlı koyabilirsiniz. Ben ağır olmaması açısından çeyrek kullanıyorum. Pudra şekeri bu tatlının olmazsa olmazı. Mümkünse toz şeker kullanmayalım yoksa yerken ağızda pütür pütür taneleri gelir. Toz şekerimizi önceden rondoyla çekersek daha kolay olacaktır.



TEREYAĞLI VANİLYALI KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. oda ısısında yumuşamış tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

40 gr. buğday nişastası (1/3 bardak)

2.5 su bardağı un

1 adet çubuk vanilya yoksa 2 tatlı kaşığı vanilya

1 fiske tuz

YAPILIŞI: Un, nişasta ve tuzu iki defa eleyip kenarda bekletin. Tereyağını mikserle, krem gibi olana kadar karıştırın, ardından şekeri ve vanilya tohumlarını (veya vanilyayı) ilave edip yeniden karıştırın. Son olarak unlu karışımı ekleyip spatula ile iyice karıştırın. Hamuru elinizle toparlayıp streç filme sararak buzdolabında 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru ikiye bölüp 2 cm. çapında silindir yapıp verev kesin. Pişirme kağıdı serili tepsiye sıralayıp tepsi ile birlikte buzdolabında en az 30 dakika hamurun sertleşmesi için dinlendirin. Önceden 160 derece ısıtılmış fırında, ortalama 15 dakikada pişen kurabiyeleri fırından alıp tepside soğutun. Soğuyan kurabiyelerin üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.