Eskiden beri bayatlayan tüm yiyecekler bana dert olmuştur. Ya bayatlamadan buzluğa atıp donduruyorum, ya da bayatladıysa bile küflenene kadar olan süreçte yakalayıp değerlendiriyorum. Annemden bana geçmiş bir kültür bu, kalmış hiçbir yiyeceği atmamak. Ancak küflenmiş, ekşimiş olması lazım ki biz o yiyeceği atalım. Makarna haşladığımız faydalı su dahil olmak üzere, kalmış salata soslarını bile saklayıp mutlaka değerlendiriyoruz. Bayatlamış kek ya da brownie nasıl değerlendilir diye düşündüm ve bu konu üzerinde çalışınca bakın İdilika'nın bereketli mutfağından ne reçeteler çıktı... Hepinize afiyet olsun...



BAYAT KEKTEN AY ÇÖREĞİ



MALZEMELER

150 gr. oda ısısında tereyağı

1 yumurta ve 1 yumurta beyazı

Yarım su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı pudra şekeri

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tutam tuz

Aldığı kadar un

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

3 su bardağı rondodan çekilmiş kek

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay bardağı ceviz

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım çay bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı süt

ÜZERI İÇİN:

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI: Un hariç tüm malzemeyi karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana dek yoğuruyoruz. Üzerini nemli bir bezle örterek mayalanmaya bırakıyoruz. İç malzemeyi yoğuruyoruz. Minik toplar halinde yuvarlıyoruz. Mayalanan hamurdan bezeler kopartıp yuvarlıyoruz. Bezelerin her birini elimizle veya bir merdane yardımıyla uzun ince açıyoruz. Ortasına top haline getirdiğimiz iç malzemeyi koyuyoruz, fotoğraftaki gibi kapatıp ay şekli veriyoruz. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyoruz, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



BAYATLAMIŞ KEKLERDEN CAKE POPS



MALZEMELER

Bir miktar bayatlamış kek

1 paket hazır çikolata sos

Bulamak için file Antep fıstığı, toz fındık, file badem

YAPILIŞI: Bayatlamış kekleri rondodan çekiyoruz. Çikolata sosu, paketin üzerinde yazan ölçü ile pişiriyoruz. Tüm malzemeyi koyu bir kıvam olacak şekilde karıştırıp yoğuruyoruz. Top top yuvarlayıp Antep fıstığı, fındık ve bademe bulayarak servis ediyoruz.



BAYATLAMIŞ BROWNIE'DEN SUPANGLE



MALZEMELER

Bayatlamış brownie

1 litre süt

1.5 çay bardağı toz şeker

1 kahve finacı un

1 kahve fincanı buğday nişastası

1 kahve fincanı mısır nişastası

3 yemek kaşığı kakao

1 yumurtanın sarısı

80 gr. bitter çikolata

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Yumurta sarısını ve sütü iyice çırpıyoruz. İçine toz şeker, kakao, nişasta, un ve vanilya ilave edip karıştırıyoruz, pişirmeye başlıyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra bitter çikolatayı parçalara ayırıp ilave ediyoruz. Servis edeceğimiz kuplara bayatlamış brownieleri paylaştırıyoruz ve supangleyi üzerine döküyoruz. Kalan brownie parçaları ile süsleyerek servis ediyoruz.