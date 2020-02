Bu akşam Fenerbahçe- Galatasaray maçı var. Büyük derbiye saatler kala tahminler, yorumlar yapılıyor, 'Derbiyi nerede izlesek?' soruları kafalardan geçiyor. Ben evlerinde maç keyfi yapmaya karar verenlere uygun çıtır çıtır, kalori yüklü kızartmalar hazırladım. İlk duyanlara farklı gelecek, daha önce denemiş olanların ise mutlu olacağını düşündüğüm corn dog yani sosis kaplama tarifimi sizlerle paylaşıyorum. Bu tarifi şüphesiz en çok çocuklarınız sevecek. İçi sosis, dışı mısır unlu olan sosis kaplama, çok da fazla zamanınızı almayacak. 'Maç sonucu ne olursa olsun, yeter ki sizin havanız iyi olsun' diyerek her iki takıma da iyi şanslar diliyorum. Bana idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



SOSİS KAPLAMA



MALZEMELER

1 .5 su bardağı mısır unu

1+1/4 su bardağı un

1/4 su bardağı şeker

1 paket kabartma tozu

1/4 çay kaşığı tuz (kullanılmasa da olur)

1 adet çırpılmış yumurta

1.5 su bardağı süt

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı bal

10-12 tane sosis

10 -12 tane çöp sis çubuğu

Sıvı yağ (kızartmak için)

YAPILIŞI: Küçük derin bir tencerede sıvı yağı kızdırıyoruz. Ateşin altını orta dereceye getiriyoruz. Büyük bir kasede; mısır unu, un, şeker, kabartma tozu ve tuzu karıştırıyoruz. Üzerine çırpılmış yumurta, süt, sıvı yağ ve balı ekleyip iyice karıştırıyoruz. Sosisleri kağıt havluyla iyice kuruluyoruz. Her birine çöp şişleri geçiriyoruz. Uzun bir su bardağına karışımın birazını döküp hazırladığımız çubuğu bu karışıma batırıyoruz ve her yeri bu karışımla kaplandıktan sonra bardaktan çekiyoruz. Çubukları yağa atıyoruz, her yanı altın sarısı olana kadar kızartıyoruz.



KAŞAR KROKET



MALZEMELER

2 cm. kalınlığında dilimlenmiş 5 adet kaşar peyniri (kişi sayısına göre artırabilirsiniz)

Un

Galeta unu

1 adet yumurta

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Kaşar peynirini dilimliyoruz. Yumurtayı bir kaba kırıp iyice çırpıyoruz. Başka kaplara da un ve galeta unu koyuyoruz. Dilimlediğimiz kaşar peynirini önce una, ardından yumurtaya, son olarak galeta ununa bulayıp tabağa alıyoruz ve buzlukta 10 dakika bekletiyoruz. Bu sürenin sonunda tavaya sıvı yağı koyup kızdırıyoruz. Kroketleri yağda kızartıp fazla yağının gitmesi için havlu kağıt üzerine alıyoruz. Sıcak sıcak servis yapıyoruz.



PATATES KROKET



MALZEMELER

4-5 adet haşlanmış patates

2 adet yumurta sarısı (akını bulamak için kullanacağız)

1 çay kaşığı karabiber

Pul biber (isteğe bağlı)

Kırmızı toz biber

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi

60 gr. tereyağı

BULAMAK İÇİN:

Yumurta akı

Un

Galeta unu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Patatesleri haşlayıp rendeliyoruz. Püre haline gelen patateslerimize tereyağını, baharatları ve yumurta sarısını ilave ederek iyice karıştırıyoruz. Pütürsüz bir kıvam almasını sağlıyoruz. Son olarak rendelenmiş kaşar peyniri ilave edip karıştırıyoruz. Hazırladığımız patates harcını sıkma torbasına dolduruyoruz. Tabağımıza yapışmaması için pişirme kağıdı seriyoruz ve üzerine şeritler halinde patates harcından sıkıyoruz. Harcımızın dinlenmesi için yaklaşık yarım saat derin dondurucuda bekletiyoruz. Dondurucudan aldıktan sonra istediğimiz uzunlukta dilimler halinde kesiyoruz. Her bir parçayı önce una, sonra yumurta akına ve son olarak galeta ununa güzelce buluyoruz. Kızdırmış olduğumuz sıvı yağda her iki yüzeyini de çevirerek kızartıyoruz.