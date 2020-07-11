Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler İdil Çimrin Barbunyadan beklenenin çok ötesi
İDİL ÇİMRİN
11 Temmuz 2020, Cumartesi İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Barbunyadan beklenenin çok ötesi

Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı' da bugün barbunya var. Barbunya deyince hemen hepimizin aklına ilk önce pilakisi geliyor değil mi? Barbunyanın sofralarımızdaki rolünün zeytinyağlı formatında olmasına o kadar alışığız ki, vitamin deposu olan bu sebzeyi başka şekilde tüketmek aklımıza bile gelmiyor. Bilenler bilir, ben Giritliyim. Biz taze fasulyeyi barbunya ile beraber pişiririz. Diğer yandan Karadenizlilerin sofralarının baştacı karalahana yemeği de yine barbunya ile yapılır. Ben bugün sizlere, nefis bir barbunya salatası, yoğurtlu şahane bir barbunya mezesinin tarifini de hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

BARBUNYALI TAZE FASULYE



MALZEMELER

500 gr. barbunya
500 gr.
1 adet iri kuru soğan
2 adet iri olgun domates
1 çay bardağı zeytinyağı
1 çorba kaşığı şeker
Tuz

YAPILIŞI:

Barbunyaları kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Soğanı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Taze fasulyeleri ayıklayıp ilave ediyoruz. Küp doğranmış domatesler ve yarı haşlanmış barbunyaları koyup sebzeler seviyesinde sıcak su ile birlikte şeker tuzu ekliyoruz. Altını kapattıktan sonra zeytinyağı döküyoruz.

BARBUNYA SALATASI

MALZEMELER

500 gram haşlanmış barbunya
1 kutu mısır
Közlenmiş kırmızı biber
1 adet büyük boy kırmızı soğan
Dereotu
Maydanoz
limon
Tuz
Sıvı yağ

YAPILIŞI:

Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Üzerine yağ, limon ve tuzu ekleyip servise hazır hale getiriyoruz.

YOĞURTLU BARBUNYA MEZESİ



MALZEMELER

500 gr. haşlanmış barbunya
2 adet rendelenmiş havuç
3 yemek kaşığı sıvı yağ (havuçları sotelemek için)
3 adet közlenmiş kırmızı biber
1 çay bardağı doğranmış ceviz
Yarım demet maydanoz
7-8 adet kornişon turşu
Yarım demet dereotu

SOSU İÇİN:

150 gr. süzme yoğurt
100 gr. mayonez
3-4 diş sarımsak
Tuz

YAPILIŞI:

Haşlanmış barbunyanın suyunu süzüyoruz. Tavaya sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Rendelenmiş havuçları ilave edip kavuruyoruz. Közlenmiş kırmızı biberleri küp küp doğruyoruz. Ceviz, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu karıştırma kabına alıyoruz. Barbunya ve havucu ilave edip karıştırıyoruz. Sosu için; süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırıp çırpıyoruz. Hazırlanan sosu salata malzemesi ile karıştırıp servis ediyoruz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
SON DAKİKA