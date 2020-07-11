Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı' da bugün barbunya var. Barbunya deyince hemen hepimizin aklına ilk önce pilakisi geliyor değil mi? Barbunyanın sofralarımızdaki rolünün zeytinyağlı formatında olmasına o kadar alışığız ki, vitamin deposu olan bu sebzeyi başka şekilde tüketmek aklımıza bile gelmiyor. Bilenler bilir, ben Giritliyim. Biz taze fasulyeyi barbunya ile beraber pişiririz. Diğer yandan Karadenizlilerin sofralarının baştacı karalahana yemeği de yine barbunya ile yapılır. Ben bugün sizlere, nefis bir barbunya salatası, yoğurtlu şahane bir barbunya mezesinin tarifini de hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



BARBUNYALI TAZE FASULYE





MALZEMELER



500 gr. barbunya

500 gr. taze fasulye

1 adet iri kuru soğan

2 adet iri olgun domates

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı şeker

Tuz



YAPILIŞI:



Barbunyaları kara suyu çıkana kadar haşlıyoruz. Soğanı pembeleşene kadar kavuruyoruz. Taze fasulyeleri ayıklayıp ilave ediyoruz. Küp doğranmış domatesler ve yarı haşlanmış barbunyaları koyup sebzeler seviyesinde sıcak su ile birlikte şeker tuzu ekliyoruz. Altını kapattıktan sonra zeytinyağı döküyoruz.



BARBUNYA SALATASI

MALZEMELER



500 gram haşlanmış barbunya

1 kutu mısır

Közlenmiş kırmızı biber

1 adet büyük boy kırmızı soğan

Dereotu

Maydanoz

Yarım limon

Tuz

Sıvı yağ



YAPILIŞI:



Tüm malzemeyi minik minik doğruyoruz. Üzerine yağ, limon ve tuzu ekleyip servise hazır hale getiriyoruz.



YOĞURTLU BARBUNYA MEZESİ





MALZEMELER



500 gr. haşlanmış barbunya

2 adet rendelenmiş havuç

3 yemek kaşığı sıvı yağ (havuçları sotelemek için)

3 adet közlenmiş kırmızı biber

1 çay bardağı doğranmış ceviz

Yarım demet maydanoz

7-8 adet kornişon turşu

Yarım demet dereotu



SOSU İÇİN:



150 gr. süzme yoğurt

100 gr. mayonez

3-4 diş sarımsak

Tuz



YAPILIŞI:



Haşlanmış barbunyanın suyunu süzüyoruz. Tavaya sıvı yağ alıp ısıtıyoruz. Rendelenmiş havuçları ilave edip kavuruyoruz. Közlenmiş kırmızı biberleri küp küp doğruyoruz. Ceviz, ince kıyılmış dereotu ve maydanozu karıştırma kabına alıyoruz. Barbunya ve havucu ilave edip karıştırıyoruz. Sosu için; süzme yoğurt, mayonez, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırıp çırpıyoruz. Hazırlanan sosu salata malzemesi ile karıştırıp servis ediyoruz.