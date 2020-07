Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dünyaca ünlü modellerin ne yiyip ne yemediğini mercek altına alıyorum. Öncelikle şunu bilmek zorundayız; süper modellerin bu kadar zayıf olmayı başarabilmesi kesinlikle genetik. Fakat yine de her istediklerini, her an yiyebildiklerini sanmayın! Yılın büyük bir çoğunluğunu diyet yaparak geçiriyorlar. Geçtiğimiz günlerde Bella Hadid patates kızartması yediğini açıkladı ama 40 yılda bir patates kızartması yiyor anladığım kadarıyla. Hadid, bir röportajında her sabah uyandığında limonlu su içtiğini, gün içinde ise yeşillik ağırlıklı besinler ve taze sıkılmış meyve suları tükettiğini söylüyor. Pazartesi ve çarşamba günleri ise detoks yapıyormuş. Gisele Bündchen'in hayatında ise üç beyaza yer yok. Bündchen; kinoa, darı, fasulye gibi besinlerin yanında ördek, biftek ve yabani somon gibi yağsız etler tüketiyor. Gisele'in diyetinde beyaz un, şeker, iyotlu tuz, kafein ve mantara yer yok. Kendall Jenner ise fitness ve diyeti bir arada yürütüyor. Sağlıklı yaşamı hayatının bir parçası haline getiren Jenner, sağlıklı yemekler yemediği zaman bunu antrenmanlarında hissettiğini söylüyor. Güne yumurta, avokado ve yulaf ezmesiyle başlayan ünlü model, kendini böylece daha iyi hissediyor.



AVOKADO İÇLİ YUMURTA



MALZEMELER

1 adet olgun avokado

2 adet yumurta

1 dilim füme et

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

2 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI: Avokadoyu ikiye ayırıp çekirdeğini çıkartıyoruz. Boşluğu bir kaşık yardımıyla derinleştirip genişletiyoruz. İçine zeytinyağı, kekik, tuz ve karabiber serpiyoruz. Yumurtaları, parçaların içine kırıyoruz. Üzerine minik minik doğradığınız füme etleri ilave ediyoruz. 160 derecelik fırında 15 dakika pişiriyoruz



DETOKS İÇECEĞİ



MALZEMELER

1/2 bardak marul yaprağı

1/2 bardak su

3 kereviz sapı

2 küçük elma

1 adet muz

1/2 bardak limon suyu

Birkaç dal maydanoz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri iyice karışana ve pürüzsüz olana dek blender'dan geçirin.



KINOALI OMLET



MALZEMELER

2 su bardağı kinoa

1 adet soğan

3 adet yumurta

1 adet domates

Maydanoz

Karabiber

YAPILIŞI: Önce kinoayı yıkayıp haşlıyoruz. Soğanı halka halka doğruyoruz ve tavada az zeytinyağı ile kavuruyoruz. Soğanlar yumuşayınca kinoayı ekleyip 2 dakika kadar karıştırıyoruz. Domatesleri de ekleyip biraz karıştırdıktan sonra çırpılmış yumurtaları ilave ediyoruz.