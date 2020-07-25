İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yine ters köşe tarifler var. Soğuk çorba denince her ne kadar biz Türklerin aklına yalnızca ayran aşı çorbası geliyor olsa da, dünya üzerinde çok sayıda soğuk çorba tarifi mevcut.



GAZPAÇO NEDİR?

Çiğ sebzelerle yapılan gazpaço, soğuk servis edilen ve genellikle domates bazlı olan İspanya'nın güney bölgesinde keşfedilmiş ve dünyaca kabul görmüş bir çorba çeşidi. Bu çorba, sıcak günlerde ferahlamak ve serinlemek için birebir. Bakalım siz de deneyince lezzetini beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileğiyle.



GAZPAÇO ÇORBASI



YAPILIŞI: Önce domatesleri blender'dan geçiriyoruz. Salatalığı, soğan ve sarımsağı da eziyoruz. Sebze suyunu, limonu, sirkeyi, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırıyoruz. Kırmızıb iber ve fesleğen yaprakları ile süsleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER

6 adet soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış domates

2 su bardağı domatesli sebze suyu

2 adet salatalık

1 orta boy kuru soğan

1 diş sarımsak

1 adet limon suyu

1 çorba kaşığı elma sirkesi

1 tutam tuz

1 çorba kaşığı karabiber

1 adet küçük doğranmış kırmızı biber



AYRAN AŞI ÇORBASI

YAPILIŞI: Nohut ve yarmayı tuzlu suda haşlıyoruz. Yarma yumuşadıktan sonra soğumaya bırakıyoruz. Ayrı bir kapta çırptığımız yoğurdu soğuyan çorbanın üzerine döküp karıştırıyoruz. Bir tavada yağlaı yakıyoruz. Yağlar eriyince üzerine bir tatlı kaşığı nane döküyoruz. Yağ biraz soğuduktan sonra çorbaya ilave ediyoruz.



MALZEMELER

1 su bardağı kırık yarma

9 su bardağı su

1 su bardağı haşlanmış nohut

1.5 su bardağı yoğurt

ÜZERİNİN YAĞ SOSU İÇİN:

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane



SOĞUK PANCAR ÇORBASI



YAPILIŞI: Pancarları kabuklarıyla beraber yumuşayana kadar haşlıyoruz. Yumuşadıktan sonra soğuk suyun içinde soğumaya bırakıyoruz ve sonra kabuklarını soyuyoruz. Küçük küçük doğrayıp yoğurtla ve sarımsakla beraber blender'dan geçiriyoruz. Elde ettiğimiz koyu kıvamlı karışıma kontrollü bir şekilde suyu ekleyerek karıştırıyoruz. En son yağını ve baharatlarını ekleyip servis ediyoruz.



MALZEMELER

2 adet kırmızı pancar

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı su

Karabiber

Kekik

Fesleğen