Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün tatilcilerin yola çıkmadan önce kolaylıkla hazırlayıp yol boyunca tüketebilecekleri, uzun süre bayatlamayan tariflere yer veriyorum.

KABARTMA TOZU İLE POĞAÇA

Kabartma tozlu poğaçanızı yaptıktan sonra derin dondurucunuzda da rahatlıkla saklayabilirsiniz. Malzeme miktarlarından dolayı 321 poğaça olarak da bilinen bu poğaçada üç tane kabartma tozu olması sizleri korkutmasın. Oldukça lezzetli ve kesinlikle bayatlamıyor.



BAYATLAMAYAN KEKİN SIRRI NEDİR?

Kek harcı ne süt, ne de yoğurt ile yapılıyor. Tek sırrımız var, o da su. Daha önce hepsini denedim fakat süt ve yoğurt ile hemen dağıldığını, ufalandığını ve kuruduğunu fark ettim. Su ile yaptığımda ise yumuşacık sünger gibi oldu ve asla bayatlamadı. Siz de deneyin pişman olmayacaksınız. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

BAYATLAMAYAN KEK

MALZEMELER



3 adet yumurta

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı su

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Yarım çay kaşığı karbonat

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı ceviz içi

3 silme su bardağı + 1 su bardağından 1 parmak eksik un





YAPILIŞI:

Karıştırma kabına yumurta ve şekeri alıyoruz. Tel çırpıcı ile köpürene kadar 2-3 dakika çırpıyoruz. Bir paket vanilya ekliyoruz. 1 su bardağı yağ da ilave ederek çırpmaya devam ediyoruz. Ardından 2 su bardağı su ekleyip çırpıyoruz. Ceviz içi ve tarçını da ilave edip karıştırıyoruz. Un ilave ederken kabartma tozu ve karbonat ilave ediyoruz. Yağlanmış ve unlanmış kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



BAYATLAMAYAN POĞAÇA



MALZEMELER



1 su bardağı zeytinyağı/sıvı yağ

2 su bardağı yoğurt

3 paket kabartma tozu

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

4-5 su bardağı un





İÇ MALZEMESİ:



Beyaz peynir



ÜZERİ İÇİN:



1 yumurta sarısı

Susam



YAPILIŞI:



Karıştırma kabına sıvı yağı, yoğurdu, yumurta akını alıp karıştırıyoruz. Biraz un, kabartma tozları, tuz, şeker ve sirke ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Kalan unu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan mandalinadan biraz büyük bezeler kopartıp yuvarlıyoruz ve iç malzemesini koyup kapatıyoruz. Üzerine yumurta sarısı ve susam serperek 200 derece fırında kızarana kadar pişiriyoruz.



BAYATLAMAYAN TUZLU KURABİYE



MALZEMELER



250 gram margarin veya tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un



ÜZERİ İÇİN:



1 adet yumurta sarısı





YAPILIŞI:



Sıvı yağ ve tereyağını karıştırıyoruz. Sonra diğer malzemeleri ekleyip karıştırıyoruz. En son unu ilave edip kulak memesi kıvamında hamur elde ediyoruz. Fazla yumuşak olmasın çünkü kurabiyelerimiz dağılabilir. İstediğimiz gibi şekil veriyoruz, üstüne yumurta sarısı sürüp susam, çörek otu serpiyoruz. 190 derece fırında pişiriyoruz.