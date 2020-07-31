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İDİL ÇİMRİN
31 Temmuz 2020, Cuma İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Anadolu’da bayram sofraları

İdilika'nın Mutfağı'nda bugün bayram sevinci var. Bu bayram sizlere Anadolu'nun bayram sofralarını gezdirmeye karar verdim. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü ben de 'de bir bayram sofrasına konuk oldum... Kayserililer için bayramların olmazsa olmaz geleneği; sabah kahvaltısında bol soğanlı bayram yahnisi ve yanında da pirinç pilavı yemek. Hepinize sevdiklerinizle geçireceğiniz mutlu ve sağlıklı bayramlar dilerim.

KAYSERİ BAYRAM YAHNİSİ

MALZEMELER

500 gr. kemikli koyun eti
12 adet kuru soğan
500 gr. nohut
Tuz, kırmızı toz biber
Arzuya göre 2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI:

Öncelikle eti kendi suyunu çektirerek pişiriyoruz. Üzerine bir gece önceden ıslatılmış, kabukları soyulmuş nohutları ilave ediyoruz. Nohutların pişmesine yakın irice doğradığımız soğanları ve baharatları ilave ediyoruz.



KARS ELMA DOLMASI

MALZEMELER

1 kg. elma
Ceviz içi
Pudra şekeri
1 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı kadar su.



YAPILIŞI:

Elmaları boyuna, ortadan ikiye keserek ayırıyoruz. Sebze dolmalarında olduğu gibi elmaların içlerini oyuyoruz. Elmaların oyulan kısmına ezilmiş ceviz içi ve pudra şekerinden koyuyoruz. Elma yarımlarını tekrar düz olacak şekilde yüz yüze koyarak kapatıyoruz. Tereyağı ve su ilavesi ile elmalar yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.

DOLMASI

MALZEMELER

200 gr. lor peyniri
1 su bardağı pilavlık bulgur
50 gr. kaymak
Tuz
Pazı yaprağı (sarmak için)



ÜZERİ İÇİN:

Tereyağ
Yoğurt
Sarımsak

YAPILIŞI:

Bulguru iki su bardağı su ile pilav yapar gibi pişirin. Piştikten sonra ılınmaya bırakın. Sonra lor peyniri, kaymak ve arzuya göre tuz ekleyin. İyice homojen olacak şekilde karıştırın. Pazıların yaprak kısımlarını alıp sıcak suda az bekleterek çıkarın. Sarma yapar gibi bu iç harçtan koyup sarın. Sardığınız dolmaları, fırın tepsisine dizin, 15 dakika fırınlayın. Fırından çıkarınca üzerine tereyağı kızdırıp dökün. Sarımsaklı yoğurt hazırlayıp üzerine gezdirin.

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