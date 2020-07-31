İdilika'nın Mutfağı'nda bugün bayram sevinci var. Bu bayram sizlere Anadolu'nun bayram sofralarını gezdirmeye karar verdim. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk günü ben de Kayseri'de bir bayram sofrasına konuk oldum... Kayserililer için bayramların olmazsa olmaz geleneği; sabah kahvaltısında bol soğanlı bayram yahnisi ve yanında da pirinç pilavı yemek. Hepinize sevdiklerinizle geçireceğiniz mutlu ve sağlıklı bayramlar dilerim.



KAYSERİ BAYRAM YAHNİSİ



MALZEMELER



500 gr. kemikli koyun eti

12 adet kuru soğan

500 gr. nohut

Tuz, kırmızı toz biber

Arzuya göre 2 yemek kaşığı salça



YAPILIŞI:



Öncelikle eti kendi suyunu çektirerek pişiriyoruz. Üzerine bir gece önceden ıslatılmış, kabukları soyulmuş nohutları ilave ediyoruz. Nohutların pişmesine yakın irice doğradığımız soğanları ve baharatları ilave ediyoruz.





KARS ELMA DOLMASI



MALZEMELER



1 kg. elma

Ceviz içi

Pudra şekeri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı kadar su.





YAPILIŞI:



Elmaları boyuna, ortadan ikiye keserek ayırıyoruz. Sebze dolmalarında olduğu gibi elmaların içlerini oyuyoruz. Elmaların oyulan kısmına ezilmiş ceviz içi ve pudra şekerinden koyuyoruz. Elma yarımlarını tekrar düz olacak şekilde yüz yüze koyarak kapatıyoruz. Tereyağı ve su ilavesi ile elmalar yumuşayıncaya kadar pişiriyoruz.



ERZURUM DOLMASI



MALZEMELER



200 gr. lor peyniri

1 su bardağı pilavlık bulgur

50 gr. kaymak

Tuz

Pazı yaprağı (sarmak için)





ÜZERİ İÇİN:



Tereyağ

Yoğurt

Sarımsak



YAPILIŞI:



Bulguru iki su bardağı su ile pilav yapar gibi pişirin. Piştikten sonra ılınmaya bırakın. Sonra lor peyniri, kaymak ve arzuya göre tuz ekleyin. İyice homojen olacak şekilde karıştırın. Pazıların yaprak kısımlarını alıp sıcak suda az bekleterek çıkarın. Sarma yapar gibi bu iç harçtan koyup sarın. Sardığınız dolmaları, fırın tepsisine dizin, 15 dakika fırınlayın. Fırından çıkarınca üzerine tereyağı kızdırıp dökün. Sarımsaklı yoğurt hazırlayıp üzerine gezdirin.