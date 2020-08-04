İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, renkleri ile cezbeden, antioksidan deposu kırmızı meyveler var.
'Karadutum, çatalkaram, çingenem'... Karadutlu bir lezzeti her pişirdiğimde aklıma bu şarkı geliyor. Karadut, böğürtlen ve ahududunun hem dokularına, hem de lezzetlerine o kadar hayranım ki, en sevdiğim meyveler diyebilirim.
TAZELİK VERİYOR
Özellikle yaz mevsiminde pazardan aldığım kırmızı meyveleri yıkayıp donduruyorum. Canım tatlı istediğinde bir bir alıp buzlu buzlu yiyorum. O kadar güzel bir tazelik veriyor ki.
Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
KARADUTLU CHEESECAKE
MALZEMELER
1.5 su bardağı tatlı lor
100 gr. labne peyniri
Yarom su bardağı şeker
100 ml. sıvı krema
1 limon kabuğu rendesi
1 tatlı kaşığı limon suyu
1 silme yemek kaşığı nişasta
2 adet yumurta
1 paket vanilya
14 adet yulaflı bisküvi
2 yemek kaşığı tereyağı
SOSU İÇİN:
1 su bardağı karadut
3 tatlı kaşığı pudra şekeri
1 silme tatlı kaşığı nişasta
1 çorba kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı soğuk su
YAPILIŞI:
Bisküvileri un haline getirip eritilmiş tereyağı ile karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş kalıba döküp üzerini bastırıp donduruyoruz. Lor peyniri, labne, şeker, vanilya, limon kabuğu rendesi, limon suyu, nişasta ve kremayı çırpıyoruz. Birer birer yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Harcı, dondurucudan çıkardığımız bisküvilerin üzerine döküyoruz. Isıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişince fırını kapatıp içinde iki saat bekletiyoruz. Karadutları, pudra şekeri ve limon suyu ile birlikte blender'dan geçirip pişiriyoruz. Yarım çay bardağı soğuk suda eritilmiş nişastayı kaynayan karadutların içine döküp karıştırıyoruz. Sos ılıyınca kalıptan çıkan cheesecake'in üzerine döküyoruz.
BÖĞÜRTLEN VE LABNELİ BROWNIE
MALZEMELER
1 su bardağı eritilmiş tereyağı
1 su bardağı kakao
1 su bardağı şeker
4 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya
1+1/4 su bardağı un
Yarım çay kaşığı karbonat
ÜZERİ İÇİN:
200 gr. labne peyniri
1/3 su bardağı şeker
1 adet yumurta
1 çay kaşığı vanilya
1 su bardağı böğürtlen
YAPILIŞI:
Bir tencerede tereyağı eritiyoruz, kakao, vanilya ve şeker ekleyip karıştırıyoruz. Yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Un ve karbonat ekliyoruz. Oldukça katı olan humuru tahta kaşıkla karıştırıp yağlanmış kek kalıbına aktarıyoruz. Ayrı bir kapta, labne peyniri, şeker, yumurta ve vanilyayı krema haline gelene kadar mikserle çırpıyoruz. Böğürtlen veya ahududu ilave ediyoruz, hafif karıştırıp, brownie hamurunun üzerine döküyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecedeki fırında pişiriyoruz.