İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, renkleri ile cezbeden, antioksidan deposu kırmızı meyveler var.

'Karadutum, çatalkaram, çingenem'... Karadutlu bir lezzeti her pişirdiğimde aklıma bu şarkı geliyor. Karadut, böğürtlen ve ahududunun hem dokularına, hem de lezzetlerine o kadar hayranım ki, en sevdiğim meyveler diyebilirim.

TAZELİK VERİYOR



Özellikle yaz mevsiminde pazardan aldığım kırmızı meyveleri yıkayıp donduruyorum. Canım tatlı istediğinde bir bir alıp buzlu buzlu yiyorum. O kadar güzel bir tazelik veriyor ki.

Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KARADUTLU CHEESECAKE



MALZEMELER



1.5 su bardağı tatlı lor

100 gr. labne peyniri

Yarom su bardağı şeker

100 ml. sıvı krema

1 limon kabuğu rendesi

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 silme yemek kaşığı nişasta

2 adet yumurta

1 paket vanilya

14 adet yulaflı bisküvi

2 yemek kaşığı tereyağı



SOSU İÇİN:



1 su bardağı karadut

3 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 silme tatlı kaşığı nişasta

1 çorba kaşığı limon suyu

Yarım çay bardağı soğuk su





YAPILIŞI:



Bisküvileri un haline getirip eritilmiş tereyağı ile karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serilmiş kalıba döküp üzerini bastırıp donduruyoruz. Lor peyniri, labne, şeker, vanilya, limon kabuğu rendesi, limon suyu, nişasta ve kremayı çırpıyoruz. Birer birer yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Harcı, dondurucudan çıkardığımız bisküvilerin üzerine döküyoruz. Isıtılmış 160 derece fırında 30-35 dakika pişiriyoruz. Pişince fırını kapatıp içinde iki saat bekletiyoruz. Karadutları, pudra şekeri ve limon suyu ile birlikte blender'dan geçirip pişiriyoruz. Yarım çay bardağı soğuk suda eritilmiş nişastayı kaynayan karadutların içine döküp karıştırıyoruz. Sos ılıyınca kalıptan çıkan cheesecake'in üzerine döküyoruz.



BÖĞÜRTLEN VE LABNELİ BROWNIE



MALZEMELER



1 su bardağı eritilmiş tereyağı

1 su bardağı kakao

1 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

1+1/4 su bardağı un

Yarım çay kaşığı karbonat

ÜZERİ İÇİN:

200 gr. labne peyniri

1/3 su bardağı şeker

1 adet yumurta

1 çay kaşığı vanilya

1 su bardağı böğürtlen



YAPILIŞI:





Bir tencerede tereyağı eritiyoruz, kakao, vanilya ve şeker ekleyip karıştırıyoruz. Yumurtaları ekleyip çırpıyoruz. Un ve karbonat ekliyoruz. Oldukça katı olan humuru tahta kaşıkla karıştırıp yağlanmış kek kalıbına aktarıyoruz. Ayrı bir kapta, labne peyniri, şeker, yumurta ve vanilyayı krema haline gelene kadar mikserle çırpıyoruz. Böğürtlen veya ahududu ilave ediyoruz, hafif karıştırıp, brownie hamurunun üzerine döküyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecedeki fırında pişiriyoruz.