Bugün son derece inovatif bir mutfağa konuk oluyoruz. Bayram boyunca Ayşin Açıkalın'ın Kayseri'deki bağ evinde misafirdim. Ayşin, Ünye'den Kayseri'ye gelin gitmiş bir İngilizce öğretmeni. Dünya tatlısı oğlu Can'a hem şahane bir anne, hem de kurduğu sofralar ile eşi Semih için de bence büyük bir şans. Yorulmak nedir bilmeyen ve tuttuğunu koparan Karadeniz kadınları bana hep ilham verir. Umuyorum sevgili Ayşin'in kendi stilini yansıttığı bu lezzetler sizlere de ilham verir.
Unutulmaz misafirperverliği için sevgili Ayşin'e çok teşekkür ediyorum.
AYŞİN'İN NOKULU
MALZEMELER
Yarım su bardağı yoğurt
Yarım su bardağı sıvı yağ
Yarım su bardağı süt
1 yemek kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
1 paket toz maya
2 çorba kaşığı elma sirkesi
1 adet yumurta
Yaklaşık 5 su bardağı un
İÇ HARCI VE ÜZERİ:
4 su bardağı kuru üzüm
2 su bardağı ceviz içi
1 su bardağı toz şeker
1.5 çay kaşığı tarçın
200 gr. tereyağı
2 adet yumurta
YAPILIŞI: Üzümleri sıcak suya koyarak başlıyoruz. Sıvı malzemeler, yumurta, maya, şeker ve tuzu iyice karıştırıyoruz. Son olarak unu da ekleyip yoğuruyoruz. 8 bezeye ayırıp üzerini bir bezle kapatıp 10 dakika dinlendiriyoruz. Üzümleri kurulayıp parçalanmış ceviz, şeker ve tarçınla karıştırıyoruz. Her bir nokul rulosu için 2 beze kullanıyoruz. Bezeyi oklavayla açıyoruz. Katlar arasına eritilmiş tereyağı sürüyoruz. İki kata da harç koyup çok sıkı olmayacak şekilde rulo olarak sarıyoruz. Sonra da yaklaşık 6 santim genişliğinde kesiyoruz. Üzerlerine yumurta sürüp 170 derece fırında pişiriyoruz.
AYŞİN'İN KEKİ
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı rendelenmiş sütlü çikolata
3 yemek kaşığı kakao
4 yumurta
1 su bardağı un
2 yemek kaşığı un gibi çekilmiş bisküvi
SOSU İÇİN:
2 su bardağı süt
1 tablet çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı sıvı yağ
YAPILIŞI: Önce sosu pişiriyoruz. Kek için, şeker ve yumurtaları çırpıyoruz. Ardından süt ve sıvıyağı ekliyoruz. En son kuru malzemeleri eleyerek ilave ediyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
ISPANAK RULO
MALZEMELER
1 kase rondodan geçirilmiş ıspanak
Yarım çay bardağı sıvıyağ
4 yemek kaşığı galeta unu
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
4 adet yumurta
YAPILIŞI: Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırıyoruz. Beyazı tuz ile köpük haline getiriyoruz. Sarısı ve diğer malzemeleri ayrı bir yerde karıştırıyoruz. İçine köpük haldeki yumurta beyazlarını yavaş yavaş yediriyoruz. Karışım, fırın kağıdı üzerine eşit bir şekilde yayıyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Daha sonra fırından çıkarır çıkarmaz, yağlı kağıtla beraber rulo haline getiriyoruz. Soğuduktan sonra üzerine ıspanakları koyup sarıyoruz. 2 saat bekledikten sonra keserek servis ediyoruz.