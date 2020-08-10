Bugün son derece inovatif bir mutfağa konuk oluyoruz. Bayram boyunca Ayşin Açıkalın'ın Kayseri'deki bağ evinde misafirdim. Ayşin, Ünye'den Kayseri'ye gelin gitmiş bir İngilizce öğretmeni. Dünya tatlısı oğlu Can'a hem şahane bir anne, hem de kurduğu sofralar ile eşi Semih için de bence büyük bir şans. Yorulmak nedir bilmeyen ve tuttuğunu koparan Karadeniz kadınları bana hep ilham verir. Umuyorum sevgili Ayşin'in kendi stilini yansıttığı bu lezzetler sizlere de ilham verir.

Unutulmaz misafirperverliği için sevgili Ayşin'e çok teşekkür ediyorum.





AYŞİN'İN NOKULU



MALZEMELER

Yarım su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 paket toz maya

2 çorba kaşığı elma sirkesi

1 adet yumurta

Yaklaşık 5 su bardağı un

İÇ HARCI VE ÜZERİ:

4 su bardağı kuru üzüm

2 su bardağı ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1.5 çay kaşığı tarçın

200 gr. tereyağı

2 adet yumurta



YAPILIŞI: Üzümleri sıcak suya koyarak başlıyoruz. Sıvı malzemeler, yumurta, maya, şeker ve tuzu iyice karıştırıyoruz. Son olarak unu da ekleyip yoğuruyoruz. 8 bezeye ayırıp üzerini bir bezle kapatıp 10 dakika dinlendiriyoruz. Üzümleri kurulayıp parçalanmış ceviz, şeker ve tarçınla karıştırıyoruz. Her bir nokul rulosu için 2 beze kullanıyoruz. Bezeyi oklavayla açıyoruz. Katlar arasına eritilmiş tereyağı sürüyoruz. İki kata da harç koyup çok sıkı olmayacak şekilde rulo olarak sarıyoruz. Sonra da yaklaşık 6 santim genişliğinde kesiyoruz. Üzerlerine yumurta sürüp 170 derece fırında pişiriyoruz.





AYŞİN'İN KEKİ

MALZEMELER

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı rendelenmiş sütlü çikolata

3 yemek kaşığı kakao

4 yumurta

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı un gibi çekilmiş bisküvi

SOSU İÇİN:

2 su bardağı süt

1 tablet çikolata

2 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ



YAPILIŞI: Önce sosu pişiriyoruz. Kek için, şeker ve yumurtaları çırpıyoruz. Ardından süt ve sıvıyağı ekliyoruz. En son kuru malzemeleri eleyerek ilave ediyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz.





ISPANAK RULO

MALZEMELER

1 kase rondodan geçirilmiş ıspanak

Yarım çay bardağı sıvıyağ

4 yemek kaşığı galeta unu

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

4 adet yumurta



YAPILIŞI: Yumurtaların sarısıyla beyazını ayırıyoruz. Beyazı tuz ile köpük haline getiriyoruz. Sarısı ve diğer malzemeleri ayrı bir yerde karıştırıyoruz. İçine köpük haldeki yumurta beyazlarını yavaş yavaş yediriyoruz. Karışım, fırın kağıdı üzerine eşit bir şekilde yayıyoruz. 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Daha sonra fırından çıkarır çıkarmaz, yağlı kağıtla beraber rulo haline getiriyoruz. Soğuduktan sonra üzerine ıspanakları koyup sarıyoruz. 2 saat bekledikten sonra keserek servis ediyoruz.