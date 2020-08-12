İdilika'nın Mutfağı'nda Ağustos ayı genellikle kışlık hazırlıklar ile geçer. Buzluğa bamya, barbunya, bezelye, taze fasulye atmak, turşular kurmak, sebzeler kurutmak, konserveler hazırlamak bana müthiş keyif verir. Her sene yaptığım klasik konservelerin dışına çıkıp bu sene enfes üç tane sos hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



CEVİZLİ KAHVALTILIK SOS



MALZEMELER

1 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Yarım su bardağı zeytinyağı

4 yemek kaşığı ufalanmış ekmek içi

2-3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı kuru nane

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz 1 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI: Ceviz içini mutfak robotunda toz haline gelene kadar çekiyoruz. Üzerine küçük küçük doğranmış ekmek içini ve sarımsağı ekleyerek tekrar çekiyoruz. Daha sonra karışıma diğer malzemeleri ekleyip rondoda iyice çekiyoruz.



LUTENITSA



MALZEMELER

4 kg. domates

2 kg. salçalık kırmızı biber

1 kg. patlıcan

Yarım baş sarımsak

Yarım su bardağından biraz fazla zeytinyağı

2 çay bardağı sirke

Çubruka baharatı

Tuz

YAPILIŞI: Közleyip kabuklarını soyduğumuz patlıcanları ve biberleri küçük küçük doğruyoruz. Domateslerin kabuklarını soyup doğruyoruz. Közlenmiş patlıcanları, biberleri ve sarımsakları da ilave edip ara sıra karıştırarak domatesler suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Domatesler suyunu çekince belender'dan geçiriyoruz. Zeytinyağı, sirke, çubruka ve tuzunu ekleyip sirke suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Sıcakken kavanozlara koyuyoruz, ağzını sıkıca kapatıp kavanozu ters çeviriyoruz. Not: Göçmen yemeklerinin vazgeçilmezi mercimek otu olarak da bilinen çubruka baharatını aktarlardan satın alabilirsiniz.



KIŞLIK ACI SOS



MALZEMELER

2.5 kg domates

1 kase acı biber

15 diş sarımsak

1 dolu yemek kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağı

1 çay bardağı sirke

Yarım demet maydanoz

YAPILIŞI: Domatesleri rendeleyip 10 dakika kaynatıyoruz. Ardından dilimlenmiş biberleri ekliyoruz. Kaynamaya başlayınca ezilmiş sarımsakları ilave diyoruz. Tuz ekleyip suyunun çoğunu çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu tam çekmeden sirke ve yağ koyup biraz daha kaynatıyoruz. Kıyılmış maydanoz ekleyip karıştırıyoruz. Daha sonra kaynar şekilde temiz kuru kavanozlara pay ediyoruz. Ağzı temiz kuru kapak ile sıkıca kapatıp ters çeviriyoruz.