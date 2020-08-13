Olur mu olur. Bal gibi de olur. Son zamanların en popüler lezzetlerinden bir tanesi sebzeleri spiral olarak haşladıktan sonra sağlıklı bir sos ile buluşturup sofraya getirmek. Hem makarna zevkini doyasıya almak, hem de hamur olmadığı için makarnanın getireceği kalorileri almamak... Ben de bugün sizler için, kabakları ve havuçları kullanarak nefis makarnalar hazırladım. En son olarak da glutensiz spagettiyi en sağlıklı ve en lezzetli şekilde soslamak için pancarı kullandım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar.



PANCARLI SPAGETTİ



MALZEMELER

4 adet pancar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı süzme yoğurt

1/2 paket glutensiz spagetti

ÜZERİ İÇİN:

Süzme yoğurt ve taze fesleğen

YAPILIŞI: Pancarları, üzerini geçecek kadar su koyup haşlıyoruz. Haşlanan pancarları zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, tuz ve süzme yoğurt ile birlikte robotta püre haline getiriyoruz. Makarnayı bol tuzlu suda haşlıyoruz. Haşlama suyundan bir su bardağını kenara ayırıp makarnayı süzüyoruz ve pancar sosun bulunduğu tavaya alıyoruz. Ayırdığımız makarna suyundan azar azar ekleyerek pişiriyoruz. Üzerine süzme yoğurt ve fesleğen koyarak servis ediyoruz.



KABAK SPAGETTİ



YAPILIŞI: Kabaklarımızı soyduktan sonra, salatalık-patates soyacağı ile uzun uzun şeritler çıkarıyoruz. Bir tavaya koyup, yüksek ateşte hafif kızarmaya başlayana kadar pişiriyoruz. Tuzunu da ekleyip altını kısmadan sürekli kavuruyoruz. Sosu için uygun bir tencereye hazır pesto sosunu alıp ısıtıyoruz. Kavurduğumuz kabakları da ekleyip birkaç dakika daha hepsini pirişiyoruz. Üzerine peynir rendeleyerek servis ediyoruz.



MALZEMELER

4 adet orta boy kabak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Hazır pesto sos

ÜZERİ İÇİN:

Eski kaşar ya da parmesan peyniri



HAVUÇ SPAGETTİ



MALZEMELER

4 adet havuç

DOMATES SOS İÇİN:

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber

Rendelenmiş kaşar peyniri

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Havuçları temizleyip boylamasına dikey ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri ince ince spagetti görüntüsü verecek şekilde kesiyoruz. Tuzlu kaynar suya havuç spagettileri atıyoruz ve haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkartıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyor ve rendelenmiş kaşar peyniri ve ince kıyılmış maydanozla süslüyoruz.