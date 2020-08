İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, yemekleri ünlülerimiz tayin ediyor. En sevdiği yemeğin kuru fasulye olduğunu ifade eden ünlü pop sanatçısı İrem Derici, "Seviyorsan git konuş, seviyorsan git söyle biliyorsunuz. Bu geyikleri ben yediğim bir tabak kuru fasulyeye dahi seni seviyorum deyip öyle yiyorum" dedi. Bir diğer konuğum ise Hazal Kaya. Yemek yerken mutluluktan gözünün döndüğünü söyleyen Hazal Kaya, "Aslında damak zevki konusunda tutucuyum. Antep'in meşhur beyran çorbasını çok severim. O çorbayı içmek için Antep'e bir günlüğüne gidebilirim. Hatta otobüsle bile giderim, hiç önemi yok" dedi. Yeşil mercimeği çok seven güzel oyuncu Bergüzar Korel ise, yeşil mercimekle yapılan her yemeği çok sevdiğini söyledi.



PRATİK YEŞİL MERCİMEK



MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan

Tuz, karabiber, nane

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

YAPILIŞI: Mercimekleri haşlıyoruz. Bu sırada başka bir tencerede soğanları zeytinyağında soteliyoruz ve içine salça ilave ediyoruz. Tuzu, karabiberi, naneyi ve haşlayıp suyunu süzdüğümüz mercimeği içine döküp kavuruyoruz. Üzerine 1.5 su bardağı su ve sirkeyi ekleyip pişiriyoruz.



PRATİK KURU FASULYE



MALZEMELER

1 su bardağı kuru fasulye

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı salça

3 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kuru nane

4.5 su bardağı su

YAPILIŞI: Fasulyeleri 30 dakika haşlıyoruz, ocaktan alıp üzerine 1 su bardağı su döküyoruz, bir saat bekletip suyunu süzüyoruz. Düdüklü tencerede zeytinyağı, sarımsak, soğan ve biberleri kavuruyoruz, salçayı ilave ediyoruz. Fasulyeyi ekleyip 5 dakika daha kavurduktan sonra suyu ve baharatları ekleyip pişiriyoruz. Kuru naneyle servis ediyoruz.



PRATİK BEYRAN ÇORBASI



MALZEMELER

1 kg. kemikli kuzu gerdan

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı pirinç

10 diş sarımsak

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz, kırmızı toz biber. karabiber

8 su bardağı et suyu

YAPILIŞI: Eti haşlıyoruz, kemiklerinden ayırıp minik minik ufalıyoruz. Et suyunu bir tencereye alıyoruz ve pirinçleri ekleyip yumuşayana kadar pişiriyoruz. Biber salçası, dövülmüş sarımsak, tuz ve baharatları ilave ediyoruz. Daha sonra haşlanmış etleri de ekliyoruz. Eritilmiş tereyağı ile servis ediyoruz.