İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifler veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir eziyet. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli ancak bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
MUZLU TOPLAR
MALZEMELER
2 paket kakaolu bisküvi
2 adet muz
1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri
2 yemek kaşığı kakao
1 su bardağı iri kıyılmış ceviz
SÜSLEMEK İÇİN:
Bitter çikolata
Hindistan cevizi
YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya y da Hindistan cevizine buluyoruz.. Buzdolabında biraz dinlendirildikten sonra servis ediyoruz..
MUZLU SMOOTHİE
MALZEMELER
2 adet muz
1 yemek kaşığı bal
1.5 bardak soğuk süt
1 çay bardağı yoğurt
Biraz tarçın
YAPILIŞI: Muz, bal, soğuk süt, yoğurt ve tarçını, blender'da karıştırıyoruz. Tüm malzemeler püre haline geldiğinde blender'ı kapatıyoruz. İçeceğinizin kıvamını yoğurt ya da süt ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
MUZLU PANKEK
MALZEMELER
2 adet yumurta
4 yemek kaşığı toz şeker
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
2-3 adet muz
YAPILIŞI: Muz hariç tüm malzemeleri çırparak pankek hamurunu hazırlıyoruz. Dilimlenmiş yada ezdiğimiz muzları içine atıyoruz. Küçük bir kepçe yardımıyla az yağlanmış yapışmaz tavaya dökerek, arkalı önlü pişiriyoruz