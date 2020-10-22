İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, muzla hazırlayabileceğiniz pratik kahvaltılık tarifler veriyorum. Okula giden çocuklar için sabah uyanmak bir eziyet. Kahvaltı yapma zorunluluğu ise ayrı bir eziyet. Çocuklara kahvaltıyı daha sevimli ancak bir o kadar da faydalı hale getirmek ise annelerin elinde. Umarım dener ve seversiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



MUZLU TOPLAR



MALZEMELER

2 paket kakaolu bisküvi

2 adet muz

1 su bardağından 1 parmak eksik pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı iri kıyılmış ceviz

SÜSLEMEK İÇİN:

Bitter çikolata

Hindistan cevizi

YAPILIŞI: Bisküvileri rondodan geçiriyoruz, üzerine diğer malzemeleri ekliyoruz. Muzları çatalla ezip karışımı güzelce yoğuruyoruz, buzdolabında 15 dakika dinlendiriyoruz. Kıvam alan harçtan bir parça alıp elle yuvarlıyoruz. Arzumuza göre çikolataya y da Hindistan cevizine buluyoruz.. Buzdolabında biraz dinlendirildikten sonra servis ediyoruz..



MUZLU SMOOTHİE



MALZEMELER

2 adet muz

1 yemek kaşığı bal

1.5 bardak soğuk süt

1 çay bardağı yoğurt

Biraz tarçın

YAPILIŞI: Muz, bal, soğuk süt, yoğurt ve tarçını, blender'da karıştırıyoruz. Tüm malzemeler püre haline geldiğinde blender'ı kapatıyoruz. İçeceğinizin kıvamını yoğurt ya da süt ekleyerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz.



MUZLU PANKEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

4 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2-3 adet muz

YAPILIŞI: Muz hariç tüm malzemeleri çırparak pankek hamurunu hazırlıyoruz. Dilimlenmiş yada ezdiğimiz muzları içine atıyoruz. Küçük bir kepçe yardımıyla az yağlanmış yapışmaz tavaya dökerek, arkalı önlü pişiriyoruz