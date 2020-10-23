Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, balık sofralarına alternatif bir bakış açısı getiriyoruz. Bana gönderdiğiniz tarifleri tek tek deniyorum. İdilika yorumu ile zaman içinde yine sizlerle paylaşacağım. Deneyimlerinizi ve yorumlarınızı gönderirseniz çok sevinirim. Bugünlük benden bu kadar. Bana, idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile sevgi ve selamlarımla...



TAHİNLİ HAVUÇ SALATASI



MALZEMELER

5 adet havuç

250 gr. tahin

3 diş sarımsak

5 yemek kaşığı nar ekşisi

YAPILIŞI:

Havuçları rendeleyip 10 dakika dinlendiriyoruz. Malzemeler ile karıştırıp üzerine zeytinyağı gezdirip servis ediyoruz.



DAĞ MEYVELİ TATLI



MALZEMELER

1 su bardağı dondurulmuş dağ meyveleri

1 çay bardağı krema

1 su bardağı süzme yoğurt

2 yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI: Meyveleri rondoda çekip püre haline getiriyoruz. Diğer malzemelerle bir araya getirip mikserle pürüzsüz bir kıvam alana dek çırpıyoruz. Karışımı kuplara paylaştırıyoruz.



PANELENMİŞ BALIK



MALZEMELER

3 adet fileto balık

1/2 su bardağı rendelenmiş eski kaşar

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

2 adet çırpılmış yumurta

Yarım kase un

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Eski kaşar rendesi, ekmek kırıntısı ve çok az tuzu rondoda çekiyoruz. Tavada zeytinyağını ısıtıyoruz, yumurtaları çırpıyoruz. Balık filetoları önce una, sonra yumurtaya, sonra da peynirli kıtır karışıma bulayıp kızartıyoruz. Kağıt havlu üzerine çıkartıp fazla yağının süzülmesini bekliyoruz.