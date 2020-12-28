Bugün sizler için, hindi sevmeyenlere yönelik nefis bir yılbaşı menüsü hazırladım. Bakalım beğenecek misiniz? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



İÇ PİLAVLI TAVUK DOLMASI



MALZEMELER

1 adet bütün tavuk (2 kg.)

SOSU İÇİN:

1 tatlı kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım tatlı kaşığı domates salçası

PİLAVI İÇİN:

2 su bardağı pilavlık pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım çay bardağı dolmalık fıstık

Yarım çay bardağı kuş üzümü

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

GARNİTÜR OLARAK:

2 adet patates

2 adet havuç

Arpacık soğan

YAPILIŞI: Pirinçleri, üzerini geçecek kadar ılık su ve tuz ekleyerek yarım saat bekletiyoruz. Daha sonra bol su ile yıkıyoruz. Pilav tenceresine tereyağı ve sıvı yağı alıyoruz. Yağlar eriyince suyu süzülen pirinçleri ekleyerek kavruruyoruz. İki-üç dakika kavurduktan sonra dolmalık fıstıkları ve kuş üzümlerini ilave ediyoruz. Üzerine iki su bardağı sıcak su ekliyoruz. (Pilav diri kalacak) En son tarçın ve karabiber ekliyoruz. Diğer taraftan bütün tavuğu temizleyip içini pilavla dolduruyoruz. Tavuğun ayaklarını ya derisinden geçirerek sıkıştırıyoruz veya mutfak ipi ile bağlıyoruz. Daha sonra yağlanmış fırın kabına alarak 185 derece fırında 60 dakika kadar pişiriyoruz. Bir kasede sos malzemelerini karıştırıyoruz ve yarı pişmiş olan tavuğu fırından alıp üzerine fırça ile sos sürüyoruz. Yaklaşık 40 dakika daha pişmeye bırakıyoruz.



HAVUÇ ÇORBASI



MALZEMELER

2 adet havuç

1 su bardağı su

4 su bardağı tavuk suyu ya da su

TERBIYESI IÇIN:

1 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1 Türk kahve fincanı un

Tuz, karabiber

Zeytinyağı

ÜZERİ İÇİN:

Kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Havuçları rendeleyip az yağ ile soteliyoruz. Üç bardak tavuk suyunda pişiriyoruz ve püre haline getiriyoruz. Ayrı bir tencerede terbiyeyi hazırlıyoruz. Un ve zeytinyağını unun kokusu gidene kadar kavuruyoruz. Soğuk sütü azar azar ilave ediyoruz. Yumurta sarısını da ekleyip sürekli karıştırıyoruz. Sonra havuç püresinin içine terbiyeyi azar azar ilave ediyoruz.



CENNET HURMALI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 litre süt

4 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 su bardağından 2 parmak eksik toz şeker

1 paket vanilya

1 paket krem şanti

1 bardak soğuk süt

4 adet olmuş cennet hurması

4 yemek kaşığı çekilmiş ceviz

2 yemek kaşığı bal

YAPILIŞI: Muhallebi için unu, buğday nişastasını, toz şekeri ve vanilyayı bir tencereye alıyoruz. 1 litre sütü ekleyip karıştırarak muhallebi kıvamını almasını sağlıyoruz. Ayrı bir yerde krem şanti ile soğuk sütü çırpıyoruz ve sıcak olan muhallebinin içine katıp iyice karışmasını sağlıyoruz. Hazırladığımız muhallebileri üstlerinde iki parmak yer kalacak şekilde kaselere paylaştırıyoruz. Hurmaların kabuklarını ve çekirdeklerini ayıklayıp içine balı katıyoruz ve blender ile iyice parçalıyoruz. Çekilmiş cevizleri hurmanın içerisine karıştırıyoruz. Soğuyan muhallebilerin üzerine hurmaları paylaştırıyoruz.