Herkese merhaba. Yeni yıla girmemize sadece iki gün kaldı. Yılbaşında hepimiz evlerimizde ailelerimizle olma şansı yakalayacağız. İyi tarafından bakınca bu karantina süreci bize eski yılbaşı ruhunu yaşatacak gibi görünüyor. Bugün sizlere yılbaşı sofranızı süsleyecek alternatif meze ve ara sıcak tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.
MUTEBBEL
MALZEMELER
2 adet közlenmiş bostan patlıcanı
7 yemek kaşığı tahin
7 yemek kaşığı süzme yoğurt
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 diş ezilmiş sarımsak
1 adet limonun suyu
Tuz
Karabiber
İnce kıyılmış maydanoz
YAPILIŞI: Patlıcanı temizleyip, ince bir şekilde kıyıyoruz. Bütün malzemeleri bir araya getirip, iyice karıştırıyoruz. Servis tabağına alıp, üzerine sızma zeytinyağı gezdiriyoruz.
AVOKADO EZMESİ
MALZEMELER
2 adet olgunlaşmış avokado
1 limon
1 çay kaşığı nane
1 çay kaşığı kekik
Yarım çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
İsteğe göre sarımsak
Maydanoz
YAPILIŞI: Avokadoyu ortadan ikiye ayırıp çekirdeğini alıyoruz ve bir kaşık yardımıyla içlerini çıkarıyoruz. Bir çatal ile ezerek ya da rondodan geçirerek püre haline getiriyoruz. Üzerine limon suyu, kekik, nane, pul biber, tuz ekleyerek karıştırıyoruz.
MANTAR DOLMASI
MALZEMELER
Yarım kilo mantar
Tereyağı
1 su bardağı taze kaşar peyniri rendesi
2 dilim çekilmiş bayat ekmek
Yarım çay bardağı süt
Yarım demet maydanoz
Kırmızı pul biber
Tuz
YAPILIŞI: Mantarları yıkayıp saplarını çıkartıyoruz. Ortalarına bir çay kaşığı tereyağı koyuyoruz. Tepsiye dizip 180 derecede hafif yumuşayana kadar pişiriyoruz. Ekmeklerin iç kısmını rondodan geçiriyoruz. Peyniri rendenin ince bölümüyle rendeliyoruz. Ekmek içini, peyniri, küçük doğradığımız maydanozu, sütü, tuzu, biberi bir arada karıştırıyoruz. Mantarların içine peynirli karışımdan dolduruyoruz. Peynirler eriyene kadar fırında pişirmeye devam ediyoruz.