Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda çok sevdiğim bir lezzet var. Kış demek benim için buz gibi havada nar gibi kızarmış kestane yemek demek. Kestaneyi o kadar çok seviyorum ki, birçok tarifin içinde kullanıyorum. Bakalım sizler de beğenecek misiniz?

Bugünlük benden bu kadar. Bana idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



KESTANELİ BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

50 gr. tereyağı

1 adet soğan

Yarım kahve fincanı kuş üzümü

1 kase haşlanmış ve kabukları soyulmuş kestane

2 su bardağı bulgur

500 ml. tavuk suyu

Tuz

Tarçın

1 tutam maydanoz

YAPILIŞI: Uygun bir tencerede tereyağını eritiyoruz. Soğanı karamelize ediyoruz. Üzerine kuş üzümü, haşlanmış ve kabukları soyulmuş kestaneyi ekleyerek karıştırıyoruz. Bulgurumuzu da ilave ediyoruz. Tavuk suyunu ekliyoruz. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. 10 dakika kadar demlenen pilavımızın üzerine bir çay kaşığı tarçın, ince ince kıyılmış maydanoz ilave edip karıştırıyoruz.



KESTANELİ KURABİYE



MALZEMELER

İÇİ İÇİN:

1 kase haşlanmış kestane

3 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tarçın

HAMURU İÇİN:

200 gr. tereyağı

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Kestane ve şekeri, özleşinceye kadar kısık ateşte pişiriyoruz. Son olarak tarçın ekliyoruz. Hamur malzemelerini, azar azar un ekleyerek karıştırıyoruz. Hamurdan küçük parçalar koparıyoruz, içine kestaneli harçtan koyup kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz.



KESTANELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı pirinç unu

1 paket vanilya

1 kavanoz kestane püresi

YAPILIŞI: Hazır kestane püresini muhallebi kaselerinin diplerine koyuyoruz. Diğer tarafta süt ile pirinç ununu kaynatıyoruz. Koyulaşmaya başlayınca şekeri ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Muhallebi kıvamına gelince vanilya ekleyip kapatıyoruz. Kestane püresi konulmuş kaselere paylaştırıyoruz.