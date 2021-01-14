Hepinize iyi günler. Bugün İdilika' nın mutfağında kelle paça çorbası var. Ben oldum olası bir işkembeciye gittiğim zaman kelle paça suyundan sipariş ederim; sarımsaklı sirkeli o karışım çok hoşuma gider ancak bir türlü içindeki parçaları yemeğe alışmadım.



ŞİFA ÇORBASI NEDİR?

Kelle paça çorbası, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların kelle ve ayaklarının temizlenerek bir araya getirildiği çorbalarımızdan biridir. Bu çorbayı özellikle gelişme döneminde çocuklarınıza içirmelisiniz. Diğer yandan içinde bulunan kolajen, tedavi edici özelliğinden ötürü kemik hastalıkları ile ya da gripal enfeksiyonlar ile savaşmak için birebirdir. Halk arasında yayılan bir inanışa göre kelle paçanın vücutta oluşan kırık ve çıkıkları tedavi ettiği düşünülüyor. Kaslarda meydana gelen yırtılmaların da kelle paça ile tedavi edildiği gözlemlenmiştir. Ayrıca kelle paça çorbası tüketerek soğuk algınlığını da kısa sürede atlatabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmemiz dileği ile.



PAÇA ÇORBASI



MALZEMELER

6-8 adet temizlenmiş kuzu ayak

2-3 diş sarımsak

3 çorba kaşığı sirke

Tane karabiber

İki yumurtanın sarısı

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı beyaz un

YAPILIŞI: Kuzu ayaklarını iyice yıkayın. Büyük bir kaba su doldurup içine her litre için bir yemek kaşığı denk gelecek şekilde sirke ekleyin ve ayakları suya koyun. Sirkeli suda iki saat beklettiğiniz ayakları sudan çıkarın ve kaynatacağınız tencereye alın. Üç diş dövülmüş sarımsak, üç yemek kaşığı sirke ve tane karabiber ekleyip kaynatın. Etler iyice pişip, salladığınızda kemiklerden ayrılıp dökülecek kıvama gelene kadar üç-dört saat kaynatın. (Gerekirse ara sıra kaynar su ekleyin) Bir kaseye yumurta sarılarını koyun, içine limon suyunu ekleyip iyice çırpın. İki çorba kaşığı unu da ekleyin ve homojen hale gelene kadar çırpmaya devam edin. Terbiyeniz koyu olduysa biraz su ekleyerek inceltebilirsiniz. Terbiyenin kesilmemesi için ayakların haşlama suyundan kepçe ile alıp terbiyeye çırparak ekleyin ve terbiye ile çorbanın ısı dengesini sağlayın. Terbiyeyi çorbaya karıştırarak ekleyin. Terbiyenin kesilmemesi için terbiyeyi ekledikten sonra birkaç kez karıştırıp çorbanın kaynamasına izin vermeden altını söndürün. Biberli tereyağı ve sarımsaklı sirke ile servis yapın.



ANTEP USULÜ KELLE PAÇA ÇORBASI



MALZEMELER

1 adet koyun kellesi

1 adet dana dili

10 adet koyun paçası

4-5 baş sarımsak

3-4 limonunun suyu

Kırmızı biber

Tuz

YAPILIŞI: Ön hazırlık olarak paçaların tırnaklarını ortasından ayırarak içindeki tüylü kısmı alıyoruz. Daha sonra ayakların tüylerini ocakta yakıyoruz. Ardından kellenin arka tarafındaki kursak bölümünü kesiyoruz. (Buradan su akıtarak kellenin içini iyice temizlemiş oluyoruz) Dana dilinin de arka tarafındaki kemikli kısmı varsa kesip çıkartıyoruz. Bütün malzemeleri geniş bir kaba alıp sürekli suyunu değiştirmek sureti ile 4 saat kadar suda bekletiyoruz. Tüm malzemeyi tenceremize alıp yüksek ateşe koyuyoruz. Kaynadıkça üzerinde biriken kefi alıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir ama suyun berrak olması için gerekli. İyice kefini aldıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıyoruz. Pişen malzemeyi tepsiye alıp kemiklerinden ayırıyoruz. Dövülmüş sarımsak, tuz, kırmızı biber ve limon suyu ile servis ediyoruz.